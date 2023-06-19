Rekabet Kurumu, Google'a soruşturma açtı

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu; Alphabet Inc, Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alphabet Inc, Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti'den oluşan ekonomik bütünlüğün, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

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Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik söz konusu şirketlerden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma açılması kararı, teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettikleri, ceza ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.05.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-23/432-M sayı ile karar verdi."

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