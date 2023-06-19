Amazon, reklamlara rekor büyüklükte para harcadı: İşte dudak uçuklatan miktar

Tam Boyutta Gör 2022 yılı tüm dev firmalar ve özellikle “Big Tech” için satışların, gelirlerin ve değerlerin düştüğü bir yıl oldu. Öte yandan objektifleri Amazon’a çevirdiğimizde ise firmanın inanılmaz bir reklam harcaması yaptığını görüyoruz. Bu esasında ilginç bir durum zira Amazon, bundan yıllar önce reklamlara pek sıcak bakmıyordu. Öyle ki, 2009'da Jeff Bezos; "Reklam, dikkat çekici olmayan bir ürüne sahip olmak için ödediğiniz bedeldir" ifadelerini kullanmıştı. Geride bıraktığımız 2022 yılında ise Amazon, dünyanın en büyük reklam vereni oldu.

Amazon, reklam harcamalarında rekor kırdı

Tam Boyutta Gör Amazon 2022 yılında dünya çapındaki reklam ve tanıtım harcamalarını yüzde 22 artırarak 20,6 milyar dolara yükseltti. Firma, 2020 yılında 10,9 milyar dolar harcamıştı. Bu alanda yıllık harcama rekorunu kıran Amazon, ortalama olarak 365 günün her birinde 56 milyon dolar harcadı. Firmanın 2022 yılındaki reklam harcamaları küresel reklam harcamalarının yüzde 2'sini oluşturdu. Ad Age Datacenter'a göre Amazon, 1995 yılında faaliyete geçtiğinden bu yana reklam ve tanıtıma 95 milyar dolar ayırdı ve 2,7 trilyon dolar net satış gerçekleştirdi. Amazon'un reklam ve tanıtım harcamalarının ve net satışlarının yarısından biraz fazlası son üç yılda gerçekleşti.

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Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Amazon; Alibaba, L'Oreal, P&G, Samsung, LVMH, Nestle ve Alphabet (Google) gibi en büyük reklamverenlerin önünde yer alıyor. Amazon’un reklam harcamaları Google’ın iki katından fazla. Esasında Amazon’un reklam harcamalarının büyüklüğü bir yandan da mantıklı denebilir. Zira firma eskisi gibi bir “online kitapçı” veya perakendeci değil; bütünüyle bir medya ve teknoloji devi. Amazon’un bünyesi altında Twitch, Prime Video, Alexa, AWS, Fire ve Kindle gibi markalar bulunuyor.

Örneğin Amazon, 2022 yılında Scarlett Johanson’lı bir Superbowl reklamına 26 milyon dolar ayırdı. Bu Superbowl tarihinin en pahalı reklamı anlamına geliyor. Amazon, Twitter reklamlarına 100 milyon dolar harcayarak Twitter'ın en büyük reklamverenleri arasında bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak Amazon, reklamlara 20,6 milyar dolar harcama yaparken aynı zamanda 38 milyar dolarlık da reklam geliri elde etti.

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Amazon, reklamlara rekor büyüklükte para harcadı