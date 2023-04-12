Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, mobil ekosistemler için bir açıklama yayınladı. Kurumun internet sitesinde yayınlanan duyuruda mobil ekosistemler için kapsamlı bir sektör incelemesi başlatıldığı bildirildi. Yapılacak incelemeler kapsamında mobil ekosistemlerin rekabete ve tüketicilere olan etkileri tespit edilecek. Yapılacak tespitler sonrasında ise gerekli aksiyonlar alınacak.

Tüketicileri doğrudan etkiliyor

Kurumun yaptığı açıklamada akıllı telefon ve cihazların geniş ürün, içerik ve hizmet yelpazesine hızlı ve kolay erişim sağlayarak insan yaşamında temel bir rol oynadığı belirtiliyor. Bu nedenle mobil dünyanın tüketici refahı üzerinde doğrudan etkileri olduğu aktarılıyor.

Kurum ayrıca rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında mobil ekosistemi oluşturan işletim sistemleri, uygulamalar, uygulama mağazaları vb. her bir bileşenin birbiriyle yakın ilişkili olmasının rekabeti olumsuz etkileyebileceğini söylüyor: “Büyük veri avantajına ve ağ etkilerine bağlı olarak pazar gücüne sahip olan oyuncuların mobil ekosistemlerde birçok alt pazarda eş zamanlı faaliyet göstermesi, sektöre ilişkin endişeyi daha da beslemektedir.”

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Açıklamada, belirtilen çerçeve dahilinde, mobil ekosistemlerin yol açtığı muhtemel rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerin anlaşılması ve bunlara dayanılarak etkin politikaların kurgulanmasının, dijital ekonomide rekabetçi bir piyasa ortamının oluşması adına önemli bir adım teşkil ettiği belirtiliyor. Şimdilik bu oluşturulan çerçeve kapsamında kurum çok taraflı bir inceleme yürütecek. Elde edilecek verilere göre ise atılması gereken adımlar atılarak adil rekabet ortamının sağlanması hedeflenecek.

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Rekabet Kurumu, mobil ekosistemler için inceleme başlattı