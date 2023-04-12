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    "Twitter Inc." gidiyor, "X Corp." geliyor

    Elon Musk’ın sosyal medya devi Twitter’ı satın almasıyla Twitter sık sık yeni gelişmeler ile gündeme geliyor. Twitter’ın ana şirketi Twitter Inc, Elon Musk’ın X Corp şirketiyle birleştirildi.
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    'Twitter Inc' gidiyor, 'X Corp' geliyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla birlikte Twitter sık sık yeni gelişmeler ile gündeme geliyor. Son olarak Twitter’ın çatı şirketi olan Twitter Inc. yerini Elon Musk’ın X Corp. şirketine bıraktı. Söz konusu hamle ilk olarak Elon Musk’ın resmi Twitter hesabından “X” paylaşımı ile geldi.

    Elon Musk’a ait X Corp., Çin’in WeChat’ine benzer bir “her şeyin bir arada olduğu uygulama” olma yolunda ilk adım olarak Twitter Inc.’i bünyesine kattı.

    Hukuksal süreçleri başlatılan birleştirme işleminde, konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi; 

    “Twitter, Inc., X Corp. ile birleştirildi ve artık mevcut değil.” 

    Öte yandan Twitter’ın X Corp ile birleşmesi, SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin de bu şirketin altına alınabileceğine yönelik iddiaları ortaya çıkardı. Aynı zamanda bu tarz bir birleşme Facebook’ta da olmuştu. Facebook çatı şirketinin adını Meta yapmış ve Facebook ile Instagram’ı alt şirketler olarak devam ettirmeye başlamıştı.

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