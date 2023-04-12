"Twitter Inc." gidiyor, "X Corp." geliyor

Elon Musk’a ait X Corp., Çin’in WeChat’ine benzer bir “her şeyin bir arada olduğu uygulama” olma yolunda ilk adım olarak Twitter Inc.’i bünyesine kattı.
Hukuksal süreçleri başlatılan birleştirme işleminde, konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi;
“Twitter, Inc., X Corp. ile birleştirildi ve artık mevcut değil.”
Öte yandan Twitter’ın X Corp ile birleşmesi, SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin de bu şirketin altına alınabileceğine yönelik iddiaları ortaya çıkardı. Aynı zamanda bu tarz bir birleşme Facebook’ta da olmuştu. Facebook çatı şirketinin adını Meta yapmış ve Facebook ile Instagram’ı alt şirketler olarak devam ettirmeye başlamıştı.
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