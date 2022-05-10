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Rekabet Kurumu, yazılım sektöründe hizmet veren 7 şirket hakkında rekabeti sınırlayıcı uygulamaları iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmaya konu şirketler, kurumsal müşterilere ve kamu kurumlarına yazılım hizmetleri sunuyor.

Hakkında soruşturma başlatılan şirketler:

Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ

Pia Bilişim Hizmetleri AŞ

İnnova Bilişim Çözüamleri AŞ

NETAŞ Telekomünikasyon AŞ

MAGİS Teknoloji AŞ

Kafein Yazılım Hizmetler Tic. AŞ

RDC Partner Bilişim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri AŞ

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Rekabet Kurumu’nun web sitesinden yapılan duyuruya göre bu 7 şirket hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi olan "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yapılan ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına karar verildi. Soruşturmanın sonuçları önümüzdeki aylarda açıklanacak. İhlal belirlenen şirketlere idari para cezası uygulanacak.

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Rekabet Kurumu'ndan 7 yazılım şirketine soruşturma