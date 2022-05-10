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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu'ndan 7 yazılım şirketine soruşturma

    Rekabet Kurumu, yazılım sektöründe faaliyet gösteren 7 bilişim şirketine soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma başlatılan şirketler haberimizde.             
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    Rekabet Kurumu'ndan 7 yazılım şirketine soruşturma
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    Rekabet Kurumu, yazılım sektöründe hizmet veren 7 şirket hakkında rekabeti sınırlayıcı uygulamaları iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmaya konu şirketler, kurumsal müşterilere ve kamu kurumlarına yazılım hizmetleri sunuyor.

    Hakkında soruşturma başlatılan şirketler:

    • Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ
    • Pia Bilişim Hizmetleri AŞ
    • İnnova Bilişim Çözüamleri AŞ
    • NETAŞ Telekomünikasyon AŞ
    • MAGİS Teknoloji AŞ
    • Kafein Yazılım Hizmetler Tic. AŞ
    • RDC Partner Bilişim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri AŞ

    Rekabet Kurumu’nun web sitesinden yapılan duyuruya göre bu 7 şirket hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi olan "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yapılan ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına karar verildi. Soruşturmanın sonuçları önümüzdeki aylarda açıklanacak. İhlal belirlenen şirketlere idari para cezası uygulanacak.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 23 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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