Rekabet Kurumu’ndan BİM’e 1,3 milyar TL’lik ceza!

Rekabet Kurumu, sektörde rekabeti engelleyen uygulamaların tespit edilmesi için şirketlerde yerinde inceleme yapıyor. Bu inceleme işle ilgili unsurları kapsıyor. Kişisel veya özel verilere dokunulmuyor, bu tarz veriler kapsam dışında tutuluyor.
BİM'e neden 1,3 milyar TL ceza kesildi?
Rekabet Kurumu, 14 Ocak 2025 tarihinde BİM’in genel merkezinde yerinde inceleme başlattı. Yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisinin veri silme eyleminde bulunduğu, çeşitli yazılımlar tarafından tespit edildi. Kurulun aldığı karar ile yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM’e cirosunun binde beşi oranında yani yaklaşık 1,3 milyar Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: