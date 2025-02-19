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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu’ndan BİM’e 1,3 milyar TL’lik ceza!

    Rekabet Kurumu, yerinde inceleme işlemi esnasında verileri silen BİM'e 1,3 milyar TL ceza kestiğini duyurdu. Yerinde incelemenin engellenmesinin ağır sonuçlar doğuracağı ifade edildi.
    Rekabet Kurumu’ndan BİM’e 1,3 milyar TL’lik ceza! Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu internet sitesinden yapılan duyuruya göre BİM’e 1 milyar 300 bin TL idari para cezası kesildi. Cezanın gerekçesi olarak yerinde incelemenin engellendiği açıklandı. Kuruldan yapılan açıklamada, “Yerinde incelemeyi engellemenin sonuçları ağır olabilir” ifadesine yer verildi.

    Rekabet Kurumu, sektörde rekabeti engelleyen uygulamaların tespit edilmesi için şirketlerde yerinde inceleme yapıyor. Bu inceleme işle ilgili unsurları kapsıyor. Kişisel veya özel verilere dokunulmuyor, bu tarz veriler kapsam dışında tutuluyor.

    BİM'e neden 1,3 milyar TL ceza kesildi?

    Rekabet Kurumu, 14 Ocak 2025 tarihinde BİM’in genel merkezinde yerinde inceleme başlattı. Yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisinin veri silme eyleminde bulunduğu, çeşitli yazılımlar tarafından tespit edildi. Kurulun aldığı karar ile yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM’e cirosunun binde beşi oranında yani yaklaşık 1,3 milyar Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi. 

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