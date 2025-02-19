Yapay zekalı "Muhafız" gümrüklerde vergi kaçağını önledi

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılında kullanıma sunduğu yapay zeka destekli “Muhafız” isimli yazılım gümrüklerde vergi kaçakçılığının önüne geçiyor. Muhafız yazılımı, gümrüklerden geçen eşyaları denetliyor. Gümrük sürecini hızlandırıyor ve milyarlık vergi kaçakçılığı riskleri konusunda uyarı yapıyor. Milyarlık vergi kaçakçılığını önlemeyi sağlıyor.

Sınır kapıları, havaalanları ve limanlardaki gümrük denetimlerine kolaylık getiren Muhafız, gümrük memurlarının dikkatinden kaçabilecek detayları inceleyerek kaçak ürünleri tespit ediyor.

Geleneksel gümrük denetimlerinde memurlar, beyannameleri tek tek kontrol ederek süreci yönetiyordu. Ancak Muhafız sistemi, yapay zeka ile bu süreci otomatize ediyor. Sistem, menşei, malın geldiği yer ve beyannamedeki anomalileri milisaniyeler içinde tespit ederek, gümrük süreçlerini hızlandırıyor ve hataları minimize ediyor. Muhafız beyannameyi değerlendirmenin yanı sıra görüntüleri de analiz ederek makine öğrenmesi yöntemiyle karar alıyor.

20 dakikalık kontrol milisaniyelere iniyor

Bir gümrük memuru bir beyannameyi 20 dakikada kontrol ederken, yapay zeka bu süreci milisaniyeler seviyesine indiriyor. Muhafız, yeni veri kaynakları ve yeni kullanım senaryoları ile güncellenerek ileride yeni tip usulsüzlük ve kaçakçılık yöntemlerinin de tespit edebilecek yapıya sahip.

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Yüzde 99 doğrulukla çalışıyor

TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü Müdürü Mehmet Haklıdır, Muhafız’ın yüzde 99 doğruluk seviyesi ile çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Gümrük muhafaza sürecinde, bir gümrük muhafaza memuru bir beyannameyi 20 dakikada kontrol eder. O beyanname doğru mu, nereden geliyor, mal nereden geliyor, menşei ne, bir anomali var mı? Onu kontrol eder ve 20 dakika sürer. Şu anda geliştirdiğimiz yapay zekâ uygulaması, bunu yüzde 99 doğruluk ve yüzde 99 yakalamayla kontrol sürecine yönlendirerek, bu çalışmayı milisaniyeler seviyesinde yapabiliyor.”

İnsanların tespit edemeyeceği kaçakçıklıkları yakalıyor

Muhafız sisteminin sağladığı avantajlar konusunda en çarpıcı örneklerinden biri, Mersin Limanı’nda yaşandı. Yapay zeka, bir firmanın sağ ve sol ayakkabıları farklı gümrüklerden ülkeye sokarak vergi kaçırdığını tespit etti. Gümrük memurları paketleri açtığında sadece sağ ayakkabıların olduğunu gördü. TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü Müdürü Mehmet Haklıdır, “Firma ayakkabıların sağ çiftlerini bir yerden, sol çiftlerini bir yerden çekerse daha az vergi ödüyormuş. Bunu normalde bir insanın fark etmesi imkânsız ama yapay zekâ orada böyle bir ‘patern’ (örüntü) yakalayarak bunu tespit etti”." dedi.

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Yapay zekalı "Muhafız" gümrüklerde vergi kaçağını önledi