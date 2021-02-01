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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi’den ABD suçlamalarına karşı resmi açıklama geldi

    ABD’nin yatırım ambargosu kararı sonrasında karşı dava açan Çinli üretici Xiaomi ayrıca yatırımcıların gelişmelerden haberdar olması için bir açıklama da yayınlandı.
    01 Şubat 2021, 12:20 (2 hf.)
    2,4b
    1
    12
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi’den ABD suçlamalarına karşı resmi açıklama geldi
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    Geçtiğimiz ay Çin askeri kurumları ile ilişkisi olduğu iddiasıyla ABD tarafından yatırım yasaklı firmalar listesine alınmasının ardından Xiaomi hemen harekete geçmişti. Karara karşı dava açan şirket bir de açıklama yayınladı.

    Yatırımcıların hakkı korunacak

    ABD son dönemde başta Huawei olmak üzere Çinli üreticilere uyguladığı katı ambargolarla gündemde. Çin devletine bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Huawei’nin ABD kaynaklı ve ABD ekipmanı kullanan yabancı firmalarla ticaret yapması izne bağlanmıştı.

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    Diğer taraftan ABD’nin yatırım yapılmasını engelleyen diğer bir ambargo türü de bulunuyor. Bu türde şirket ticari ortaklıklarına devam ediyor ancak ABD’li yatırımcılardan mahrum ediliyor. 15 Ocak tarihinde Xiaomi Çin askeri kurumları ile ilişkisi olduğu iddiasıyla yatırım ambargosuna dahil edilmişti.

    Teknoloji dünyasında geniş bir sektör yelpazesine hitap eden Xiaomi’nin önemli yatırımcıları bulunuyor. Bunlardan 3 tanesi ABD kaynaklı. Bu bakımdan Mart ortasına kadar bu yatırımcıların da çekilmesi gerekiyor.

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    Xiaomi’den ABD suçlamalarına karşı resmi açıklama geldi
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    Xiaomi karara karşı ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde dava açmıştı. Dava süresince yatırımcıların etkilenmemesi için gönüllü bir açıklama yayınlayan firma durumu anlatırken borsada işlem yapan hissedarları da muhtemel dalgalanmalara karşı uyardı. Yapılan açıklama şu şekilde:

    “Bu duyuru, Xiaomi Corporation ("Şirket" ve bağlı kuruluşları ile birlikte "Grup”) tarafından gönüllü olarak yapılmıştır.

    Şirketin 15 Ocak 2021 tarihli açıklamasına atıfta bulunulmuştur.

    Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından 14 Ocak 2021'de (Doğu Standart Saati) yayınlanan, şirketin 1999 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın ("NDAA") 1237 numaralı kısmına istinaden nitelikli tüzel kişiler listesine eklenmesine yönelik yayınlanan basın bülteniyle ilgili olarak, Şirket, 15 Ocak 2021 tarihinde, Şirketin ve hissedarlarının menfaatlerini korumak için uygun önlemler alacağını açıklamıştır.

    Şirket, 29 Ocak 2021 tarihinde (Doğu Standart Saati) ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı aleyhine dava açmış bulunmaktadır. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından NDAA kapsamında Şirketin bir "Komünist Çin Askeri Şirketi" olarak listeye dahil edilmesi kararının ("Karar") gerçekle örtüşmediğine ve Şirketi hukuki süreçlerden yoksun bıraktığına inanmaktadır.

    Şirket açılan davada, dünya genelindeki kullanıcıların, iş ortaklarının, çalışanların ve Şirket hissedarlarının menfaatlerini korumak amacıyla mahkemeden kararın hukuka aykırı olduğunun kabul edilmesini ve bu nedenle kararın iptal edilmesini talep etti.

    Şirket, uygun olduğu takdirde ek açıklamalar aracılığıyla Şirket hissedarlarını ve potansiyel yatırımcıları, davayla ilgili diğer önemli gelişmelerden haberdar edecektir.

    Hissedarların ve potansiyel yatırımcıların, Şirket menkul kıymetleriyle işlem yaparken dikkatli olmaları tavsiye edilir.”



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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Turkiye'dekiler nedense bu sefer SAZAN gibi atlayip durumdan vazife cikartip aciklama yapmadilar :D .


    Xiaomi kendisi Turkiye ye gelseydi de su rezaletleri gormeseydik : Mi 10 T ve Pro lar mishoptr de halen yok! Yokken zam yaptilar sonra da zamdan az indirime gittiler .. Baska ulkelerdeki Xiaomi hic bu zihniyette satis oncesi satis ve satis sonrasi hizmetleri kalite anlayisi Turkiye kadar yerler altinda da olmadi ...


    Eden bulur ...
    Turkiye'dekiler nedense bu sefer SAZAN gibi atlayip durumdan vazife cikartip aciklama yapmadilar :D . Xiaomi kendisi Turkiye ye gelseydi de su re...
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    S serhatti (Serhat Şendoğan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi türkiye tam bir rezalet.

    Yerine göre fiyat geçirmasyon yapıyor. Beylikdüzü mağazasına gidiyorsun ayrı terane, Marmar Forum mağazasına gidiyorsun ayrı terane.

    Fiyat istikrarı diye bir şey yok.

    Telefonlara bakarsan internet fiyatlarından beş yüz, altı yüz lira fazlaya satmaya çalışıyor orta sınıf telefonları.

    Çalışanlar ge.zek söylediğinde sinirleniyorlar ama makul bir açıklama yok. Tribe giriyorlar. Beş para etmez personeli var.

    Eskiden kaçakken alırdım daha memnundum.
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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Turkiye'dekiler nedense bu sefer SAZAN gibi atlayip durumdan vazife cikartip aciklama yapmadilar :D .


    Xiaomi kendisi Turkiye ye gelseydi de su rezaletleri gormeseydik : Mi 10 T ve Pro lar mishoptr de halen yok! Yokken zam yaptilar sonra da zamdan az indirime gittiler .. Baska ulkelerdeki Xiaomi hic bu zihniyette satis oncesi satis ve satis sonrasi hizmetleri kalite anlayisi Turkiye kadar yerler altinda da olmadi ...


    Eden bulur ...
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Turkiye'deki Xiaomi'nin zaten Xiaomi ile tek bagi urunlerini satmasi, bir de magazalarinin girisindeki logo. Xiaomi ile hic alakalari yok, bir de bilgisizler, bilgisiz olmak ayip degil belki ama bilgisizligini uydurma ile ortmek ayip. Xiaomi magazalarindaki vasifsizlar da bunu cok gordum. Ayrica bir keresinde "cok pahali satiyorsunuz, Samsung'un A telefonu yurtdisinda 250 euro iken burada 3000 TL, sizin B telefonunuz yurtdisinda 200 euro iken burada 3500 TL" dedim diye magazadaki mahluk tartisma cikardi, uzerime yurudu. Ayrica sitelerinden satin aldigim kulakligi bana kullanilmis gonderdiler. Ben boyle rezalet bir distributor daha gormedim Turkiye'de. Suan Almanya'dayim, burada da tam tersi, pazar payi kapmak icin neredeyse zararina satiyorlar ve kullanici memnuniyetine cok onem veriyorlar.
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    Fortune 4 2 hf. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Bu markayı da bitirseler de kurtulsak.. Gerci bu cinliler mantar gibi pıt pıt marka yapıyorlar.. Cin cöplerinden kurtulmak mümkün görünmüyor yine de en azından ghost ekranlı cöplerden ve fanboylarından kurtuluruz..
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    iP9035 2 hf. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Xiaomi Çin'den personel mi gönderdi? Sana bana bu muameleyi yapan bu ülkenin vatandaşı. Resmi dağıtıcısı yokken bile yeterince satıyordu Xiaomi. Şimdiki dağıtıcı firma "Türkiye Garantili" ifadesinden para kazanmak için girmiştir o işe. Çevremdekilerden biliyorum Xiaomi istediği halde Türkiye garantili diye Huawei alan çok oldu zamanında. Ha! Resmi dağıtıcı kötü, firma bundan sorumlu diyorsanız, haklısınız.
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