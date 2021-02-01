Xiaomi’den ABD suçlamalarına karşı resmi açıklama geldi

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Geçtiğimiz ay Çin askeri kurumları ile ilişkisi olduğu iddiasıyla ABD tarafından yatırım yasaklı firmalar listesine alınmasının ardından Xiaomi hemen harekete geçmişti. Karara karşı dava açan şirket bir de açıklama yayınladı.

Yatırımcıların hakkı korunacak

ABD son dönemde başta Huawei olmak üzere Çinli üreticilere uyguladığı katı ambargolarla gündemde. Çin devletine bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Huawei’nin ABD kaynaklı ve ABD ekipmanı kullanan yabancı firmalarla ticaret yapması izne bağlanmıştı.

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Diğer taraftan ABD’nin yatırım yapılmasını engelleyen diğer bir ambargo türü de bulunuyor. Bu türde şirket ticari ortaklıklarına devam ediyor ancak ABD’li yatırımcılardan mahrum ediliyor. 15 Ocak tarihinde Xiaomi Çin askeri kurumları ile ilişkisi olduğu iddiasıyla yatırım ambargosuna dahil edilmişti.

Teknoloji dünyasında geniş bir sektör yelpazesine hitap eden Xiaomi’nin önemli yatırımcıları bulunuyor. Bunlardan 3 tanesi ABD kaynaklı. Bu bakımdan Mart ortasına kadar bu yatırımcıların da çekilmesi gerekiyor.

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Xiaomi karara karşı ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde dava açmıştı. Dava süresince yatırımcıların etkilenmemesi için gönüllü bir açıklama yayınlayan firma durumu anlatırken borsada işlem yapan hissedarları da muhtemel dalgalanmalara karşı uyardı. Yapılan açıklama şu şekilde:

“Bu duyuru, Xiaomi Corporation ("Şirket" ve bağlı kuruluşları ile birlikte "Grup”) tarafından gönüllü olarak yapılmıştır.

Şirketin 15 Ocak 2021 tarihli açıklamasına atıfta bulunulmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından 14 Ocak 2021'de (Doğu Standart Saati) yayınlanan, şirketin 1999 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın ("NDAA") 1237 numaralı kısmına istinaden nitelikli tüzel kişiler listesine eklenmesine yönelik yayınlanan basın bülteniyle ilgili olarak, Şirket, 15 Ocak 2021 tarihinde, Şirketin ve hissedarlarının menfaatlerini korumak için uygun önlemler alacağını açıklamıştır.

Şirket, 29 Ocak 2021 tarihinde (Doğu Standart Saati) ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı aleyhine dava açmış bulunmaktadır. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından NDAA kapsamında Şirketin bir "Komünist Çin Askeri Şirketi" olarak listeye dahil edilmesi kararının ("Karar") gerçekle örtüşmediğine ve Şirketi hukuki süreçlerden yoksun bıraktığına inanmaktadır.

Şirket açılan davada, dünya genelindeki kullanıcıların, iş ortaklarının, çalışanların ve Şirket hissedarlarının menfaatlerini korumak amacıyla mahkemeden kararın hukuka aykırı olduğunun kabul edilmesini ve bu nedenle kararın iptal edilmesini talep etti.

Şirket, uygun olduğu takdirde ek açıklamalar aracılığıyla Şirket hissedarlarını ve potansiyel yatırımcıları, davayla ilgili diğer önemli gelişmelerden haberdar edecektir.

Hissedarların ve potansiyel yatırımcıların, Şirket menkul kıymetleriyle işlem yaparken dikkatli olmaları tavsiye edilir.”

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