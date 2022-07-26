Rekabet Kurumu'ndan ev elektroniği sektöründeki yedi şirkete soruşturma

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Rekabet Kurumu bugün yedi farklı şirkete soruşturma açıldığını duyurdu. Soruşturma açılan şirketler arasında elektronik ev aletleri ve beyaz eşya sektörünün önemli markaları yer alıyor.

Rekabet Kurumu şu şirketler hakkında soruşturma başlattı:

Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çetinler Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.

Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi

Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

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Neden soruşturma açıldı?

Bu yedi şirketin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği incelenecek. Kanunun dördüncü maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.”

Rekabet Kurumu, yedi şirket hakkında ön araştırma yapmıştı. 30 Haziran 2022’de düzenlenen toplantıda, elde edilen bilgi, belge ve tespitler incelendi. Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verdi.

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