Cumhurbaşkanı'nın ÖTV'yi 3 kat artırma veya sıfırlama yetkisi genel tebliğe eklendi

Özel tüketim vergisi (ÖTV) (II) sayılı liste uygulama genel tebliğinde düzenleme yapıldı. Söz konusu düzenlemede yer alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı motorlu araçlarda ÖTV'yi 3 katına kadar artırma ya da sıfırlama yetkisi şu an gündemde. Haliyle pek çok kişi "ÖTV indirimi olur mu?" beklentisine girdi.

Öte yandan, ÖTV'yi artırma ya da azaltma yetkisi Cumhurbaşkanı'na bu düzenleme ile verilmedi. Bu sadece tebliğ için değişiklik olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu yetki, bundan 9 ay önce Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmişti. Yani bu yeni bir gelişme değil.

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Bugün yapılan tebliğ içi değişiklik ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÖTV'yi değiştirme yetkisini bir kez daha hatırlayalım. Cumhurbaşkanı, ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisini elinde bulunduruyor.

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Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla binek otomobiller için farklı matrah grupları oluşturabilecek. Malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlenebilecek.

Bu yılın başında yapılan son ÖTV değişikliği ile matrahlar ve oranlar güncellendi. Yüzde 50 ve yüzde 80'lik dilimler arasına yüzde 60 ve yüzde 70'lik dilimler eklendi. Ancak matrah ve oran güncellemesinin etkisi kısa sürdü. Günümüzde satılan araçların neredeyse hepsi yüzde 80'lik dilim ve üzerinde. Haliyle tüketici ÖTV düzenlemesi bekliyor. Ancak kısa süre önce Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, mevcut şartlarda ÖTV indirimi beklentisinin gerçekçi olmadığını belirtmişti.

Resmi Gazete'nin son sayısında yayımlanan tebliğ düzenlemesinde ayrıca 'itfaiye öncü araçları ÖTV kapsamında değildir' ifadesi yer alıyor.

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Cumhurbaşkanı'na ÖTV'yi 3 kart artırma veya sıfırlama yetkisi