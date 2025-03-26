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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, Opet hakkında bayileriyle yapmış olduğu anlaşmalar yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma açıldı.

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Neden soruşturma açıldı?

Yapılan ön araştırmada, Opet ile bayileri arasında imzalanan bayilik sözleşmeleri yürürlükteyken, bayilik faaliyetinin gerçekleştiği arazi üzerinde Opet lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığı tespit edildi. Bu uygulama, bayi ile Opet arasındaki dikey ilişkinin süresinin beş yılı aşacak şekilde kurgulandığını gösteriyor.​

Akaryakıt bayilik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğünün süresine etki eden intifa ve kira sözleşmelerinin tamamı tek bir anlaşma olarak kabul ediliyor. Bu tür sözleşmelerle dağıtıcı ile bayi arasındaki dikey ilişki en fazla beş yıl süreyle Grup Muafiyeti Tebliği'nden faydalanabiliyor. Dağıtıcılar, bu tür anlaşmalarla bayilerini beş yılı aşan süreli anlaşmalar yapmaya zorlayamıyor.​

Bu kapsamda, yürütülen soruşturmada Opet'in dikey anlaşmalar yoluyla kanunu ihlal edip etmediği incelenecek.​ 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği konusunda karara varılacak.

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Rekabet Kurumu, Opet hakkında soruşturma başlattı