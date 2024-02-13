Reklam Kurulu’ndan Google’a "fal ve büyü" cezası!

Tam Boyutta Gör Reklam Kurulu’nun ceza yağmurundan Google da nasibini aldı. Google’ın falcı ve medyum reklamlarına yer verdiği gerekçesiyle bu reklamlara durdurma ve idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul tarafından yapılan tespitler sonucunda Google'da “güvenilir medyumlar”, “aşk ritüeli”, “geri getirme ritüeli”, “bağlama ritüeli” gibi arama sonuçlarında çok sayıda medyum, hoca, fal, büyü vb. reklamlarıyla karşılaşıldığı belirlendi.

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Bu reklamların, reklam mevzuatında yer verilen "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz." hükmüne aykırı olması nedeniyle idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu tarafından Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında 347 bin 128 TL idari para cezası ve anılan reklamları durdurma cezası verildi.

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