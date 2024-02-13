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    Reklam Kurulu’ndan Google’a "fal ve büyü" cezası!

    Reklam Kurulu fal ve büyü hakkındaki çeşitli arama sonuçlarında reklamlara yer verdiği için Google'a para cezası ve reklam durdurma cezası verdi.                   
    Reklam Kurulu’ndan Google’a ceza! Tam Boyutta Gör
    Reklam Kurulu’nun ceza yağmurundan Google da nasibini aldı. Google’ın falcı ve medyum reklamlarına yer verdiği gerekçesiyle bu reklamlara durdurma ve idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

    Kurul tarafından yapılan tespitler sonucunda Google'da “güvenilir medyumlar”, “aşk ritüeli”, “geri getirme ritüeli”, “bağlama ritüeli” gibi arama sonuçlarında çok sayıda medyum, hoca, fal, büyü vb. reklamlarıyla karşılaşıldığı belirlendi.

    Bu reklamların, reklam mevzuatında yer verilen "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz." hükmüne aykırı olması nedeniyle idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

    Reklam Kurulu tarafından Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında 347 bin 128 TL idari para cezası ve anılan reklamları durdurma cezası verildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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