Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan reklamlara ceza kesti

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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Reklam Kurulunun, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle 2024 yılında 277 milyon liranın üzerinde para cezası uyguladığını ifade etti. Ayrıca Kurulun 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları mercek altına aldığı belirtildi.

Aldatıcı reklamlara ceza

Gerçekleştirilen toplantıda ele alınan 209 dosyadan 189'unun mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında 1 dosya hakkında tedbiren durdurma kararı ve 188 dosya hakkında reklam durdurma cezaları ile birlikte toplam 29 milyon 136 bin 384 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca dosyalardan 10'una tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi adına erişim engeli idari tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Finansal piyasalar da toplantıda önce çıktı

Reklam Kurulu toplantısında aldatıcı reklamların yanı sıra tüketicilerin çevreye ilişkin hassasiyetlerinin istismar edilmesinin engellenmesi amacıyla bankacılık sektöründeki uygulamalara yönelik incelemeler gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu bağlamda toplantıda, özellikle "yeşil konut kredisi" ve "yeşil taşıt kredisi" gibi çevre dostu ürünlere yönelik reklamların, içerdikleri faiz oranları ve avantajları net bir şekilde belirtmediği vurgulandı. Enerji kimlik belgesi olan konutlar için sunulan yeşil konut kredileri ve elektrikli araçlar için sağlanan yeşil taşıt kredilerinde, ana vaatlerin açık ve anlaşılır şekilde aktarılması gerektiği ifade edilmesine rağmen, reklamlarda bu ürünlerin faiz oranları veya ücret muafiyetleri gibi avantajlarına dair eksik bilgilendirmeler yapıldığına dikkat çekildi.

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Ayrıca, çevreye duyarlı olan faiz oranlarının veya ücret muafiyetlerinin reklamlarda cazip bir şekilde sunulmasına rağmen, pratikte bu ürünlerin standart kredilerle herhangi bir fark göstermediği tespit edildi. Çevresel eylemlerin etkisinin gerçekte olduğu kadar büyük olmadığı yönünde de yanlış bir izlenim yaratıldığına vurgu yapıldı.

Toplantı sonucunda, çevreye duyarlı ürünlerin reklamlarda belirtilen vaatlerle çelişen uygulamaları nedeniyle, 10 banka hakkında "reklamların durdurulması cezası" uygulanmasına karar verildi.

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Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan reklamlara ceza kesti