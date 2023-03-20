Netflix’in reklam destekli abone sayısı 1 milyonu geçti

Bloomberg tarafından elde edilen bilgilere göre şu anda ABD’de Netflix'in reklam destekli abonelik modelinin kullanıcı sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Netflix’in reklamlı paketi ABD’nin yanı sıra Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, İspanya ve Birleşik Krallık’ta bulunuyor. Dolayısıyla gerçek kullanıcı sayısının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Netflix’in reklamlı abonelik paketi henüz Türkiye’de bulunmuyor ancak bu yıl içerisinde gelmesi bekleniyor. Fiyatı konusunda da bir bilgi yok. Bunun yanında mevcut Netflix Türkiye fiyatları şu şekilde:
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)