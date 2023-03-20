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    Anlık Bildirim

    Netflix’in reklam destekli abone sayısı 1 milyonu geçti

    Netflix’in geçtiğimiz kasım ayında kullanıma aldığı reklam destekli abonelik planına ilgi artıyor. İlk dönemlerinde kullanıcılar reklamlı paketi almak istemese de son veriler ümit vadediyor.
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    Reklamlı Netflix üyeliğine ilgi giderek artıyor Tam Boyutta Gör
    Netflix, gelirini çeşitlendirmek için farklı arayışlar içerisinde. Popüler akış hizmeti şifre paylaşımını sınırlandırmayı ve kaldırmayı hedeflerken geçtiğimiz kasım ayında getirdiği reklamlı abonelik modeliyle de gelirini çift yönlü olarak artırmayı planlıyor. İlk aylarda bu paketin beklenen ilgiyi yaratmadığına dair bilgiler ortaya çıksa da yayınlanan son verilere göre Netflix’in reklamlı paketi ivmelenmiş gibi duruyor.

    Netflix'in reklamlı planına ilgi artıyor

    Bloomberg tarafından elde edilen bilgilere göre şu anda ABD’de Netflix'in reklam destekli abonelik modelinin kullanıcı sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Netflix’in reklamlı paketi ABD’nin yanı sıra Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, İspanya ve Birleşik Krallık’ta bulunuyor. Dolayısıyla gerçek kullanıcı sayısının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

    Reklamlı Netflix üyeliğine ilgi giderek artıyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte, analiz firması Antenna'ya göre ocak ayında ABD’deki yeni abonelin yüzde 19’u aylık 6,99 dolar olan reklamlı paketi tercih etti. Ek olarak Netflix görünüşe göre hedeflerine ulaşmayı başarmış görünüyor. Zira temel abonelik paketini satın alan yeni abonelerin oranı son üç ay içerisinde yüzde 41’den yüzde 16’ya gerilemiş vaziyette.
    Reklamlı Netflix üyeliğine ilgi giderek artıyor Tam Boyutta Gör
    İnsanların artık standart ve premium paketlere yöneldiği görülüyor. Ancak Netflix’in reklamlı paketi her ne kadar ivmelense de Disney+ ve HBO Max’in reklamlı paketlerinden halen geride olmaya devam ediyor. Antenna'ya göre Netflix’in tüm abonelerinin yalnızca yüzde 1’i reklam destekli planı kullanıyor. Bu anlamda da Netflix yine diğer tüm rakiplerinin gerisinde.

    Netflix’in reklamlı abonelik paketi henüz Türkiye’de bulunmuyor ancak bu yıl içerisinde gelmesi bekleniyor. Fiyatı konusunda da bir bilgi yok. Bunun yanında mevcut Netflix Türkiye fiyatları şu şekilde:

    • Temel plan: 63,99 TL
    • Standart plan: 97,99 TL
    • Özel Plan: 130,99 TL
    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/3/20/23648081/netflix-ad-supported-tier-growth-usa-momentum https://www.antenna.live/post/the-launch-of-ad-supported-disney-and-the-rise-of-avod
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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 4 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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