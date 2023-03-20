Netflix’in reklam destekli abone sayısı 1 milyonu geçti

Tam Boyutta Gör Netflix, gelirini çeşitlendirmek için farklı arayışlar içerisinde. Popüler akış hizmeti şifre paylaşımını sınırlandırmayı ve kaldırmayı hedeflerken geçtiğimiz kasım ayında getirdiği reklamlı abonelik modeliyle de gelirini çift yönlü olarak artırmayı planlıyor. İlk aylarda bu paketin beklenen ilgiyi yaratmadığına dair bilgiler ortaya çıksa da yayınlanan son verilere göre Netflix’in reklamlı paketi ivmelenmiş gibi duruyor.

Netflix'in reklamlı planına ilgi artıyor

Bloomberg tarafından elde edilen bilgilere göre şu anda ABD’de Netflix'in reklam destekli abonelik modelinin kullanıcı sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Netflix’in reklamlı paketi ABD’nin yanı sıra Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, İspanya ve Birleşik Krallık’ta bulunuyor. Dolayısıyla gerçek kullanıcı sayısının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte, analiz firması Antenna'ya göre ocak ayında ABD’deki yeni abonelin yüzde 19’u aylık 6,99 dolar olan reklamlı paketi tercih etti. Ek olarak Netflix görünüşe göre hedeflerine ulaşmayı başarmış görünüyor. Zira temel abonelik paketini satın alan yeni abonelerin oranı son üç ay içerisinde yüzde 41’den yüzde 16’ya gerilemiş vaziyette.

Tam Boyutta Gör İnsanların artık standart ve premium paketlere yöneldiği görülüyor. Ancak Netflix’in reklamlı paketi her ne kadar ivmelense de Disney+ ve HBO Max’in reklamlı paketlerinden halen geride olmaya devam ediyor. Antenna'ya göre Netflix’in tüm abonelerinin yalnızca yüzde 1’i reklam destekli planı kullanıyor. Bu anlamda da Netflix yine diğer tüm rakiplerinin gerisinde.

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Netflix’in reklamlı abonelik paketi henüz Türkiye’de bulunmuyor ancak bu yıl içerisinde gelmesi bekleniyor. Fiyatı konusunda da bir bilgi yok. Bunun yanında mevcut Netflix Türkiye fiyatları şu şekilde:

Temel plan: 63,99 TL

Standart plan: 97,99 TL

Özel Plan: 130,99 TL

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Reklamlı Netflix üyeliğine ilgi giderek artıyor