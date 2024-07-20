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    Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: Avatar: Frontiers of Pandora ve daha fazlası

    Xbox Game Pass kullanıcıları için Ücretsiz Oyun Günleri başladı. PGA Tour 2K23, Park Beyond ve Avatar: Frontiers of Pandora oyunları belirli tarihlerde ücretsiz erişilebilir olacak.
    Xbox ve Game Pass kullanıcılarına üç oyun ücretsiz! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, yazın gelişini kutlamak amacıyla sürpriz etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Şimdi de ABD'li dev, Xbox ve Game Pass kullanıcıları için Xbox FreePlayDays etkinliğini duyurdu. Etkinlik boyunca kullanıcılara Avatar: Frontiers of Pandora, PGA Tour ve Park Beyond olmak üzere üç farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak. 

    Xbox ve Game Pass kullanıcılarına üç oyun ücretsiz

    Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 18 Temmuz ve 21 Temmuz tarihleri arasında PGA Tour 2K23 ve yaratıcı Park Beyond oyunlarını ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca tüm Xbox kullanıcıları, 16 Temmuz ile 28 Temmuz tarihleri arasında büyüleyici Avatar: Frontiers of Pandora için 5 saatlik süreli deneme sürümüne sahip olacak.

    • Avatar: Frontiers of Pandora - Tüm Xbox kullanıcıları
    • PGA Tour - Game Pass Core ve Game Pass Ultimate
    • Park Beyond - Game Pass Core ve Game Pass Ultimate

    Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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