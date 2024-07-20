Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: Avatar: Frontiers of Pandora ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, yazın gelişini kutlamak amacıyla sürpriz etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Şimdi de ABD'li dev, Xbox ve Game Pass kullanıcıları için Xbox FreePlayDays etkinliğini duyurdu. Etkinlik boyunca kullanıcılara Avatar: Frontiers of Pandora, PGA Tour ve Park Beyond olmak üzere üç farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox ve Game Pass kullanıcılarına üç oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 18 Temmuz ve 21 Temmuz tarihleri arasında PGA Tour 2K23 ve yaratıcı Park Beyond oyunlarını ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca tüm Xbox kullanıcıları, 16 Temmuz ile 28 Temmuz tarihleri arasında büyüleyici Avatar: Frontiers of Pandora için 5 saatlik süreli deneme sürümüne sahip olacak.

Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı! 2 gün önce eklendi

Avatar: Frontiers of Pandora - Tüm Xbox kullanıcıları

PGA Tour - Game Pass Core ve Game Pass Ultimate

Park Beyond - Game Pass Core ve Game Pass Ultimate

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

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Xbox ve Game Pass kullanıcılarına üç oyun ücretsiz! İşte liste