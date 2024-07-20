Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: Avatar: Frontiers of Pandora ve daha fazlası

- Xbox ve Game Pass kullanıcılarına üç oyun ücretsiz
- Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
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Xbox ve Game Pass kullanıcılarına üç oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 18 Temmuz ve 21 Temmuz tarihleri arasında PGA Tour 2K23 ve yaratıcı Park Beyond oyunlarını ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca tüm Xbox kullanıcıları, 16 Temmuz ile 28 Temmuz tarihleri arasında büyüleyici Avatar: Frontiers of Pandora için 5 saatlik süreli deneme sürümüne sahip olacak.
- Avatar: Frontiers of Pandora - Tüm Xbox kullanıcıları
- PGA Tour - Game Pass Core ve Game Pass Ultimate
- Park Beyond - Game Pass Core ve Game Pass Ultimate
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.