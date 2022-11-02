WhatsApp ile ekran görüntüsü alamayacak ve video çekemeyeceksiniz! İşte yeni şartlar

Tam Boyutta Gör Facebook bu yılın ağustos ayında çevrim içi olma durumunu gizleyen, geçmiş katılımcıları gösteren ve ekran görüntüsü almayı engelleyen yeni projelerin üzerinde çalıştığını duyurmuştu. WhatsApp bundan böyle bir daha eskisi gibi olmayacak.

WhatsApp'a fotoğraf sansürleme özelliği geliyor: Nasıl çalışacak? 1 hf. önce eklendi

WhatsApp ile ekran görüntüsü almak neden engellendi?

Facebook'un kurucusu Mark ZUCKERBERG bu tarz çalışmaların kullanıcıları güvende olduğunu hissetirmek ve onların hassas verilerini kötü niyetli insanlardan korumak için planlandığını söyledi.

Bundan böyle "bir kez görüntüle" seçeneği eşliğinde yayımlanan medya içeriklerinin (fotoğraf ve video) ekran görüntüsü alınamayacak ve / veya videosu çekilemeyecek. Bu iki işlemden herhangi birini yapmak isteyenlerin ekranında "Ekran Görüntüsü Engellendi" başlığı altında şu uyarı mesajı gelecek: "Daha fazla gizlilik için bu ekran görüntüsü engellendi."

Güvenlik politikası nedeniyle ekran görüntüsünün alınmasını engelleyen WhatsApp tarafından koyulan bu engeli ikinci bir cihaz kullanarak aşmak elbette mümkün. Üçüncü parti programlar kullanan kişilerin de ekran görüntüsü alması ve video çekmesi kısmen engellendi.

Zira ilgili fotoğraf veya video siyah bir ekran eşliğinde yansıtılıyor ve hiçbir şey gözükmüyor. Karşı tarafa bildirim de gitmiyor. Bu sistem yalnızca "bir kez görüntüle" şartı ile yayımlanan medyaları engellediğinden konuşmaların ekran görüntülerini konuşmalardan kaldırılan bazı mesajlar olsa bile alabilirsiniz.

Android ve iOS kullanıcıları için hayata geçirilen bu engel WhatsApp Web sürümüne de geldi. Ekran kaydetme programlarının bu engeli bir bilgisayar üzerinden atlatıp atlatamadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tek seferlik görüntülebilen görseller ile tek seferlik görüntülenebilen videoların WhatsApp 2.22.22.3 sürümü ile ne kadar fazla tercih edileceğini zaman geçtikçe öğreneceğiz.

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WhatsApp ile ekran görüntüsü almak mümkün olmayacak