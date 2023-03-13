Netflix, Oscar Ödülleri’nin en büyük kazananı oldu

Netflix, "All Quiet on the Western Front" ile En İyi Uluslararası Film, En İyi Sinematografi, En İyi Özgün Müzik ve En İyi Prodüksiyon Tasarımı Oscar’ıyla 4 ödül kazandı ve toplamda 9 dalda aday gösterildi. Bununla birlikte “Guillermo del Toro's Pinocchio” En İyi Animasyon dalında Oscar alırken En İyi Kısa Belgesel dalında da The Elephant Whisperers ödüle layık görüldü.
Netflix bu yıl 6 Oscar Ödülü kazandı
Netflix, 2022 Oscar’larında toplamda 27 dalda aday olsa da sadece bir ödülle ayrılmıştı. Geçtiğimiz yılın tek ödülü Jane Campion'ın The Power of the Dog’u yöneterek kazandığı ödül olmuştu. 2021’de ise Netflix, o yıl diğer tüm stüdyolardan daha fazla olmak üzere yedi Oscar kazanmıştı. Netflix, filmleriyle eleştirilse de son yıllarda Akademi için hatırı sayılır işlere imza attığını görmezden gelmek zor. Daha önceki yıllarda Martin Scorsese'nin The Irishman’i (ödül alamasa da), Alfonso Cuarón'un Roma filmi eleştirmenlerden yüksek not almıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez