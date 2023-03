Netflix, Oscar Ödülleri’nin en büyük kazananı oldu

Tam Boyutta Gör Netflix bu gece, büyük ölçüde All Quiet on the Western Front sayesinde diğer tüm yayın servislerini geride bırakarak altı Oscar'ı evine götürürken, Apple TV+ sadece bir ödül alabildi. Bu bağlamda Netflix, akış hizmetleri alanında 95. Akademi Ödülleri'ne damga vurdu diyebiliriz.

Netflix, "All Quiet on the Western Front" ile En İyi Uluslararası Film, En İyi Sinematografi, En İyi Özgün Müzik ve En İyi Prodüksiyon Tasarımı Oscar’ıyla 4 ödül kazandı ve toplamda 9 dalda aday gösterildi. Bununla birlikte “Guillermo del Toro's Pinocchio” En İyi Animasyon dalında Oscar alırken En İyi Kısa Belgesel dalında da The Elephant Whisperers ödüle layık görüldü.

Tam Boyutta Gör Bu bağlamda Netflix, bu yıl 16 dalda Oscar’a aday gösterilirken toplamda 6 Oscar Ödülü kazanmayı başardı. Netflix daha önce 116 adaylık arasından 16 Oscar kazanmış ve son birkaç yıldır ödül sezonu için agresif kampanyalar yürütmüştü. Netflix şimdiye kadar En İyi Film dalında galibiyeti alamadı ve bu yıl "All Quiet on the Western Front" ile ödüle çok yaklaşmış olsa da kazanan "Everything Everywhere All at Once" oldu.

Netflix, 2022 Oscar’larında toplamda 27 dalda aday olsa da sadece bir ödülle ayrılmıştı. Geçtiğimiz yılın tek ödülü Jane Campion'ın The Power of the Dog’u yöneterek kazandığı ödül olmuştu. 2021’de ise Netflix, o yıl diğer tüm stüdyolardan daha fazla olmak üzere yedi Oscar kazanmıştı. Netflix, filmleriyle eleştirilse de son yıllarda Akademi için hatırı sayılır işlere imza attığını görmezden gelmek zor. Daha önceki yıllarda Martin Scorsese'nin The Irishman’i (ödül alamasa da), Alfonso Cuarón'un Roma filmi eleştirmenlerden yüksek not almıştı.

