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    Anlık Bildirim

    Netflix, Oscar Ödülleri’nin en büyük kazananı oldu

    Netflix bu gece, büyük ölçüde All Quiet on the Western Front sayesinde altı Oscar kazandı. Netflix’in kazandığı Oscar ödülleri, onu diğer akış hizmetlerine nazaran “en büyük kazanan” olarak gösterdi.
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    netflix oscar Tam Boyutta Gör
    Netflix bu gece, büyük ölçüde All Quiet on the Western Front sayesinde diğer tüm yayın servislerini geride bırakarak altı Oscar'ı evine götürürken, Apple TV+ sadece bir ödül alabildi. Bu bağlamda Netflix, akış hizmetleri alanında 95. Akademi Ödülleri'ne damga vurdu diyebiliriz.

    Netflix, "All Quiet on the Western Front" ile En İyi Uluslararası Film, En İyi Sinematografi, En İyi Özgün Müzik ve En İyi Prodüksiyon Tasarımı Oscar’ıyla 4 ödül kazandı ve toplamda 9 dalda aday gösterildi. Bununla birlikte “Guillermo del Toro's PinocchioEn İyi Animasyon dalında Oscar alırken En İyi Kısa Belgesel dalında da The Elephant Whisperers ödüle layık görüldü.

    Netflix bu yıl 6 Oscar Ödülü kazandı

    Oscar Ödülleri’nin en büyük kazananı Netflix oldu Tam Boyutta Gör
    Bu bağlamda Netflix, bu yıl 16 dalda Oscar’a aday gösterilirken toplamda 6 Oscar Ödülü kazanmayı başardı. Netflix daha önce 116 adaylık arasından 16 Oscar kazanmış ve son birkaç yıldır ödül sezonu için agresif kampanyalar yürütmüştü. Netflix şimdiye kadar En İyi Film dalında galibiyeti alamadı ve bu yıl "All Quiet on the Western Front" ile ödüle çok yaklaşmış olsa da kazanan "Everything Everywhere All at Once" oldu.

    Netflix, 2022 Oscar’larında toplamda 27 dalda aday olsa da sadece bir ödülle ayrılmıştı. Geçtiğimiz yılın tek ödülü Jane Campion'ın The Power of the Dog’u yöneterek kazandığı ödül olmuştu. 2021’de ise Netflix, o yıl diğer tüm stüdyolardan daha fazla olmak üzere yedi Oscar kazanmıştı. Netflix, filmleriyle eleştirilse de son yıllarda Akademi için hatırı sayılır işlere imza attığını görmezden gelmek zor. Daha önceki yıllarda Martin Scorsese'nin The Irishman’i (ödül alamasa da), Alfonso Cuarón'un Roma filmi eleştirmenlerden yüksek not almıştı.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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