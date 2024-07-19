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    Dünya genelinde sistemler çöktü ulaşım durdu: İşte tüm yaşananlar

    Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncellemenin Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucuları çevrimdışı duruma getirmesi kaosa neden oldu.
    Dünya genelinde sistemler çöktü ulaşım durdu: İşte tüm yaşananlar
    Küresel siber güvenlik firması Crowdstrike ve Microsoft kaynaklı bir sorun, dünyanın dört bir yanında çok sayıda banka, havayolu, telekomünikasyon ve medya şirketinin hizmetlerinde kesintiye neden oldu.

    Dünya genelinde yazılım krizi birçok hizmeti etkiledi

    Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncelleme Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucularını çevrimdışı duruma getirdi.

    Sistemlerin düzgün başlatılmayan bir önyükleme döngüsüne girmesi nedeniyle ABD’den Avrupa’ya, Yeni Zelanda ve Avustralya’dan Singapur’a dünyanın dört bir yanında binlerce şirket ve kullanıcı hizmet kesintisi ile karşı karşıya kaldı.

    Sorun ABD’de ve Avrupa’da bazı uçuşların durdurulmasına, İngiltere’de tren seferlerinin etkilenmesine, Avustralya’nın ulusal yayıncısı ABC’nin hizmetlerinin kesintiye uğramasına, Yeni Zelanda’da parlamentonun internet sistemi ile bankaların ödemeleri kabul etme ve internet bankacılığında sorunlar yaşamasına neden oldu.

    Dünya genelinde sistemler çöktü ulaşım durdu: İşte tüm yaşananlar

    Soruna ilişkin bir açıklama yayınlayan Crowdstrike, Windows sunucularında Microsoft’un Windows işletim sisteminde sistem çökmesini tanımlamak için kullanılan “mavi ekran hatasına” ilişkin çok sayıda hata raporu aldıklarını doğruladı.

    Bilişim ve siber güvenlik uzmanlarının son on yılın en büyük hizmet kesintisi olarak tanımladıkları sorun nedeniyle ABD’de birçok havayolu firması, iletişim sıkıntısı nedeniyle uçuşlarını durdurma kararı aldı.

    Dünya genelinde sistemler çöktü ulaşım durdu: İşte tüm yaşananlar Tam Boyutta Gör

    Aralarında United, Delta, American ve Frontier firmalarının da yer aldığı birçok firma, seyahat halindeki uçakların rotaları üzere uçuşlarına devam etmesi fakat havalimanlarındaki uçakların kalkış yapmaması kararını aldı.

    Almanya’daki Berlin Havalimanı, teknik arıza nedeniyle uçuşları yerel saatle sabah 10.00’a (TSİ 11.00) kadar durdurma kararı aldı. Havalimanı yetkilileri, hata nedeniyle check-in işlemlerinde gecikme yaşandığını duyurdu.

    Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndan (BER) yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle işlemlerde gecikmeler yaşanıyor. Uçuş operasyonları askıya alındı." ifadesi kullanıldı. Zürih Havalimanı ise, kendilerinde bir sorun yaşanmadığı fakat Berlin Havalimanı’nın uçuş kabul etmemesi nedeniyle Berlin’e yapılan uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

    Dünya genelinde sistemler çöktü ulaşım durdu: İşte tüm yaşananlar Tam Boyutta Gör

    Avustralya’nın en büyük bankası Commonwealth Bank, hizmet aksaması nedeniyle bazı müşterilerinin para transfer işlemlerinde sorun yaşadıklarını duyurdu. Ülkedeki bazı bankalar da çevrimiçi bankacılık hizmeti sunan mobil uygulamaların hizmet dışı kaldığını açıkladı.

    Ulusal havayolu Qantas ve Sydney Havalimanı, bazı uçuşların geciktiğini fakat hizmetlerin devam ettiğini duyurdu. Sorundan etkilenenler arasında Avustralya’nın ulusal yayıncısı ABC de yer aldı. ABC, hizmetlerinde aksama yaşandığını duyurdu. Bilişim hizmetlerindeki aksama nedeniyle Hindistan’da yolculara üzerindeki bilgilerin el yazısıyla işlendiği uçak biletleri verildiği görüldü.

    Mavi ekran hatası nasıl düzeltilir? Windows mavi ekran çözümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    https://www.donanimhaber.com/pc-laptop-mavi-ekran-hatasi-cozumu-nedir--172454

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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