Dünya genelinde sistemler çöktü ulaşım durdu: İşte tüm yaşananlar

Küresel siber güvenlik firması Crowdstrike ve Microsoft kaynaklı bir sorun, dünyanın dört bir yanında çok sayıda banka, havayolu, telekomünikasyon ve medya şirketinin hizmetlerinde kesintiye neden oldu.

Dünya genelinde yazılım krizi birçok hizmeti etkiledi

Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncelleme Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucularını çevrimdışı duruma getirdi.

Sistemlerin düzgün başlatılmayan bir önyükleme döngüsüne girmesi nedeniyle ABD’den Avrupa’ya, Yeni Zelanda ve Avustralya’dan Singapur’a dünyanın dört bir yanında binlerce şirket ve kullanıcı hizmet kesintisi ile karşı karşıya kaldı.

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Sorun ABD’de ve Avrupa’da bazı uçuşların durdurulmasına, İngiltere’de tren seferlerinin etkilenmesine, Avustralya’nın ulusal yayıncısı ABC’nin hizmetlerinin kesintiye uğramasına, Yeni Zelanda’da parlamentonun internet sistemi ile bankaların ödemeleri kabul etme ve internet bankacılığında sorunlar yaşamasına neden oldu.

Soruna ilişkin bir açıklama yayınlayan Crowdstrike, Windows sunucularında Microsoft’un Windows işletim sisteminde sistem çökmesini tanımlamak için kullanılan “mavi ekran hatasına” ilişkin çok sayıda hata raporu aldıklarını doğruladı.

Bilişim ve siber güvenlik uzmanlarının son on yılın en büyük hizmet kesintisi olarak tanımladıkları sorun nedeniyle ABD’de birçok havayolu firması, iletişim sıkıntısı nedeniyle uçuşlarını durdurma kararı aldı.

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Aralarında United, Delta, American ve Frontier firmalarının da yer aldığı birçok firma, seyahat halindeki uçakların rotaları üzere uçuşlarına devam etmesi fakat havalimanlarındaki uçakların kalkış yapmaması kararını aldı.

Almanya’daki Berlin Havalimanı, teknik arıza nedeniyle uçuşları yerel saatle sabah 10.00’a (TSİ 11.00) kadar durdurma kararı aldı. Havalimanı yetkilileri, hata nedeniyle check-in işlemlerinde gecikme yaşandığını duyurdu.

Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndan (BER) yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle işlemlerde gecikmeler yaşanıyor. Uçuş operasyonları askıya alındı." ifadesi kullanıldı. Zürih Havalimanı ise, kendilerinde bir sorun yaşanmadığı fakat Berlin Havalimanı’nın uçuş kabul etmemesi nedeniyle Berlin’e yapılan uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

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Avustralya’nın en büyük bankası Commonwealth Bank, hizmet aksaması nedeniyle bazı müşterilerinin para transfer işlemlerinde sorun yaşadıklarını duyurdu. Ülkedeki bazı bankalar da çevrimiçi bankacılık hizmeti sunan mobil uygulamaların hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Ulusal havayolu Qantas ve Sydney Havalimanı, bazı uçuşların geciktiğini fakat hizmetlerin devam ettiğini duyurdu. Sorundan etkilenenler arasında Avustralya’nın ulusal yayıncısı ABC de yer aldı. ABC, hizmetlerinde aksama yaşandığını duyurdu. Bilişim hizmetlerindeki aksama nedeniyle Hindistan’da yolculara üzerindeki bilgilerin el yazısıyla işlendiği uçak biletleri verildiği görüldü.

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