HBO Max'ten resmi açıklama: HBO Max Türkiye'ye gelecek mi?

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HBO Max’in 2022 yılında Türkiye’de yayına başlayacağı açıklanmış ancak sonrasında Türkiye’deki projeler iptal edilmişti. HBO Max’i bekleyenlerin umutları tükenirken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, HBO Max’in RTÜK’ten internet yayın platformu lisansı aldığını duyurarak umutları yeniden alevlendirdi. Şahin'in, geçtiğimiz Cumartesi yaptığı bu açıklamanın ardından bugün HBO Max resmi açıklama yaptı. Bu açıklama HBO Max'i bekleyenlerin hayallerini suya düşürecek.

HBO Max, RTÜK'ten yayın hakkı lisansını aldı 1 gün önce eklendi

HBO Max, Türkiye'ye gelmeyecek

HBO Max’in çatı şirketi Warner Bros. Discovery, Türkiye’de HBO Max’i yayına alma planları olmadığını açıkladı. HBO Max ve Discovery Plus'ın birleşmesiyle 2023'te hizmet vermeye başlayacak yeni platformun da 2024’te Avrupa’ya sunulacağı fakat önce HBO Max'in şu an hizmet verdiği pazarlarda yayına başlayacağı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Basında çıkan son haberlerin aksine, Warner Bros. Discovery olarak HBO Max’i Türkiye’de yayına almak gibi bir planımız yoktur. Daha önce de belirtildiği gibi, Warner Bros. Discovery, 2023 yılında HBO Max ve Discovery Plus servislerini birleştirme kararı aldı. Warner Bros. Discovery’nin sunacağı bu yeni hizmet, 2024’ten itibaren Avrupa’da kullanıma sunulacak ve ilk olarak HBO Max’in hali hazırda mevcut olduğu pazarlarda yayına başlayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

HBO Max ve Discovery+’ın birleşiminden oluşacak yeni platform ilk olarak gelecek Yaz ABD’de kullanıma sunulacak. 2024’te Avrupa’ya gelecek ancak ilk etapta HBO Max’in bulunduğu ülkelere gelecek. Türkiye’de Discovery+ platformu, BluTV üzerinden hizmet veriyor. Warner Bros. Discovery, BluTV’nin yüzde 35 hissesini elinde bulunduruyor.

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