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    HBO Max'ten resmi açıklama: HBO Max Türkiye'ye gelecek mi?

    HBO Max'in sahibi Warner Bros. Discovery, HBO Max'in Türkiye'ye ne zaman geleceğini merak edenleri üzecek bir açıklama yaptı. HBO Max, Türkiye'de yayına başlamayacak.
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    HBO Max'ten açıklama: HBO Max, Türkiye'ye gelmeyecek
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    HBO Max’in 2022 yılında Türkiye’de yayına başlayacağı açıklanmış ancak sonrasında Türkiye’deki projeler iptal edilmişti. HBO Max’i bekleyenlerin umutları tükenirken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, HBO Max’in RTÜK’ten internet yayın platformu lisansı aldığını duyurarak umutları yeniden alevlendirdi. Şahin'in, geçtiğimiz Cumartesi yaptığı bu açıklamanın ardından bugün HBO Max resmi açıklama yaptı. Bu açıklama HBO Max'i bekleyenlerin hayallerini suya düşürecek. 

    HBO Max, Türkiye'ye gelmeyecek

    HBO Max’in çatı şirketi Warner Bros. Discovery, Türkiye’de HBO Max’i yayına alma planları olmadığını açıkladı. HBO Max ve Discovery Plus'ın birleşmesiyle 2023'te hizmet vermeye başlayacak yeni platformun da 2024’te Avrupa’ya sunulacağı fakat önce HBO Max'in şu an hizmet verdiği pazarlarda yayına başlayacağı belirtildi.

    Şirketten yapılan açıklamada, “Basında çıkan son haberlerin aksine, Warner Bros. Discovery olarak HBO Max’i Türkiye’de yayına almak gibi bir planımız yoktur. Daha önce de belirtildiği gibi, Warner Bros. Discovery, 2023 yılında HBO Max ve Discovery Plus servislerini birleştirme kararı aldı. Warner Bros. Discovery’nin sunacağı bu yeni hizmet, 2024’ten itibaren Avrupa’da kullanıma sunulacak ve ilk olarak HBO Max’in hali hazırda mevcut olduğu pazarlarda yayına başlayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

    HBO Max ve Discovery+’ın birleşiminden oluşacak yeni platform ilk olarak gelecek Yaz ABD’de kullanıma sunulacak. 2024’te Avrupa’ya gelecek ancak ilk etapta HBO Max’in bulunduğu ülkelere gelecek. Türkiye’de Discovery+ platformu, BluTV üzerinden hizmet veriyor. Warner Bros. Discovery, BluTV’nin yüzde 35 hissesini elinde bulunduruyor.

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    anzubesti 4 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 5 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 6 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 6 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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