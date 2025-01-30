Renault, Batmobil stili elektrikli aracıyla menzil rekorları kıracak

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Tam Boyutta Gör Fransız otomotiv devi Renault, "yürüyen laboratuvar" olarak tanımladığı yeni elektrikli araç prototipi Filante'yi tanıttı. Söz konusu araç, yeni teknolojilerin, materyallerin ve inovasyonların test edilmesi ve en uzun menzil rekorunu kırmak için tasarlandı.

Batman'in ikonik Batmobil aracına benzerliğiyle dikkat çeken prototipin tam adı Filante Record 2025. Bu araç Renault ve Ligier Automotive iş birliğinin ürünü olarak karşımızda. Tek kişilik yaşam alanına sahip olan araç 5.12 metre uzunluğa, 1.71 metre genişliğe ve 1.19 metre yüksekliğe sahip.

Hava araçlarından izler taşıyan aerodinamik gövde şekline sahip prototipin tasarımı şimdilik sayısal simülasyonlara dayanıyor ancak ilerleyen süreçte rüzgar tünelinde yapılacak ilave testlerle son düzenlemeler yapılacak. Elbette prototipin tasarımında Renault'nun geçmiş yıllarda hız rekoru kırmak için geliştirdiği diğer çalışmalardan esintiler bulunduğunu da belirtelim.

Tam Boyutta Gör Yuvarlak LED aydınlatmalar, yüzgeç şekilli kuyruk kısmı ve gövdeden ayrı tasarlanan çamurluklar, prototipin tasarımında göze çarpan detaylar arasında. Özellikle tekerlekler ve çamurlukların olduğu kısımda kullanılan tasarımda sürtünmeyi en aza indirmeye odaklanıldığı ifade ediliyor. Michelin imzalı lastiklerin de düşük yuvarlanma direnci sayesinde menzili %20 civarında etkilediği de verilen bilgiler arasında.

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Tahmin edileceği üzere hedef bir rekor kırmaksa ağırlık tarafında yapılan tasarruflar da büyük önem taşıyor. Prototipin şasisinde alüminyum, karbon fiber ve çelik kullanılmış. Ekip ayrıca 3 boyutlu baskı için özel olarak geliştirilen Scalmalloy isimli yeni bir malzemeden de faydalanmış. Bu sayede aracın sadece 1000 kilogram ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor ki bunun sadece 600 kilogramı bataryaya ait.

Söz konusu prototipteki batarya paketi sürücünün ayaklarının altına denk gelecek şekilde konumlandırılmış. 87 kWsa'lik bataryanın gövdeye sığdırılabilmesi için karbon koruma ve cell-to-pack teknolojisinden faydalanılmış. Prototipte kullanılan elektrik motorlarının gücü, performans ve menzil verileri ise henüz paylaşılmadı.

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Renault, Batmobil stili aracıyla menzil rekorları kıracak