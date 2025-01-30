Renault, Batmobil stili elektrikli aracıyla menzil rekorları kıracak

Batman'in ikonik Batmobil aracına benzerliğiyle dikkat çeken prototipin tam adı Filante Record 2025. Bu araç Renault ve Ligier Automotive iş birliğinin ürünü olarak karşımızda. Tek kişilik yaşam alanına sahip olan araç 5.12 metre uzunluğa, 1.71 metre genişliğe ve 1.19 metre yüksekliğe sahip.
Hava araçlarından izler taşıyan aerodinamik gövde şekline sahip prototipin tasarımı şimdilik sayısal simülasyonlara dayanıyor ancak ilerleyen süreçte rüzgar tünelinde yapılacak ilave testlerle son düzenlemeler yapılacak. Elbette prototipin tasarımında Renault'nun geçmiş yıllarda hız rekoru kırmak için geliştirdiği diğer çalışmalardan esintiler bulunduğunu da belirtelim.
Tahmin edileceği üzere hedef bir rekor kırmaksa ağırlık tarafında yapılan tasarruflar da büyük önem taşıyor. Prototipin şasisinde alüminyum, karbon fiber ve çelik kullanılmış. Ekip ayrıca 3 boyutlu baskı için özel olarak geliştirilen Scalmalloy isimli yeni bir malzemeden de faydalanmış. Bu sayede aracın sadece 1000 kilogram ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor ki bunun sadece 600 kilogramı bataryaya ait.
Söz konusu prototipteki batarya paketi sürücünün ayaklarının altına denk gelecek şekilde konumlandırılmış. 87 kWsa'lik bataryanın gövdeye sığdırılabilmesi için karbon koruma ve cell-to-pack teknolojisinden faydalanılmış. Prototipte kullanılan elektrik motorlarının gücü, performans ve menzil verileri ise henüz paylaşılmadı.
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P