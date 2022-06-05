Jeep Wrangler dünyanın en güvensiz araçlarından biri olmaya devam ediyor

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Jeep Wrangler, bugün dünyanın en tehlikeli arabalarından biri olmaya devam ediyor. Aracın 2022 modeli bir kez daha çarpışma testlerinde başarısız oldu.

Jeep, devrilme sorununu çözemedi

Bu sefer testler yine Amerikan Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü IIHS tarafından gerçekleştirildi ve çok da hızlı olmayan bir çarpışma testinde araç takla attı. Tüm güvenlik sistemleri olması gerektiği gibi çalıştı, ancak devrilmiş bir araba yolcular için çok büyük bir risk arzediyor.

Ayrıca Jeep Wrangler, birkaç yıl önce yapılan çarpışma testi sırasında da devrilmişti. Jeep sorunu çözeceğine söz verdi, ancak görüldüğü üzere sorunu düzeltemediler. Öte yandan 2018 Euro NCAP çarpışma testinde de araç devrilmemesine rağmen (farklı test koşulları var), yine de sadece bir yıldız alabilmişti.

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Jeep Wrangler en güvensiz araçlardan biri olmaya devam ediyor