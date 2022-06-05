Jeep Wrangler dünyanın en güvensiz araçlarından biri olmaya devam ediyor

Jeep Wrangler, bugün dünyanın en tehlikeli arabalarından biri olmaya devam ediyor. Aracın 2022 modeli bir kez daha çarpışma testlerinde başarısız oldu.
Jeep, devrilme sorununu çözemedi
Bu sefer testler yine Amerikan Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü IIHS tarafından gerçekleştirildi ve çok da hızlı olmayan bir çarpışma testinde araç takla attı. Tüm güvenlik sistemleri olması gerektiği gibi çalıştı, ancak devrilmiş bir araba yolcular için çok büyük bir risk arzediyor.
Ayrıca Jeep Wrangler, birkaç yıl önce yapılan çarpışma testi sırasında da devrilmişti. Jeep sorunu çözeceğine söz verdi, ancak görüldüğü üzere sorunu düzeltemediler. Öte yandan 2018 Euro NCAP çarpışma testinde de araç devrilmemesine rağmen (farklı test koşulları var), yine de sadece bir yıldız alabilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.