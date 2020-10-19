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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault, kompakt elektriklisi Twingo Electric'in yeni fotoğraflarını paylaştı

    Twingo Electric'i geçtiğimiz ay Avrupa'da satışa sunan Fransız marka, elektrikli küçük şehir otomobilinin tasarım detaylarını gösteren yepyeni görseller paylaştı. İşte kompakt Fransız'ın detayları:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault, kompakt elektriklisi Twingo Electric'in yeni fotoğraflarını paylaştı
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    Fransız otomotiv devi Renault, elektrikli otomobil dünyasındaki en erişilebilir modellerinden biri olan Twingo Electric'in tasarım detaylarını gösteren büyük bir fotoğraf galerisi paylaştı. Geçtiğimiz ay Avrupa'da satışa sunulan Twingo Electric fiyatı kendi evi Fransa'da 21.350 euro'dan başlıyor.

    Öncelikle Renault Twingo Electric'in teknik özelliklerini hatırlayalım. Şirketin R80 isimli motorundan güç alan sıfır emisyonlu şehir otomobili, 82 beygir güç ve 160 Nm tork değerlerine sahip. Tıpkı içten yanmalı motorlu ikizi gibi arkadan itişli olan Twingo Electric, 0-100 km/s hızlanmasını 12.9 saniyede tamamlıyor. Ayrıca otomobilin maksimum hızı da 135 km/s ile sınırlandırılmış.

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    Twingo Electric'te toplam kapasitesi 22 kWh olan küçük bir batarya paketi bulunuyor. Söz konusu batarya, otomobile karma kullanımda WLTP'ye göre 190 kilometre, WLTP City ölçümlerine göreyse 270 kilometre menzil sağlıyor. Ayrıca, 'Eco' modu sayesinde otomobilin hızlanma ve maksimum hız değerleri sınırlandırılarak karma kullanımdaki menzil 225 km'ye kadar artırılabiliyor.

    Renault, kompakt elektriklisi Twingo Electric'in yeni fotoğraflarını paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Ev veya iş yerinde standart prizle şarj edilebilen Twingo Electric'in bu yolla tam doluma ulaşması 13.5 saat sürüyor. 22 kW'lık şarj cihazı kullanıldığında ise yarım saatte 80 kilometre sürüş menzili için yeterli enerji elde etmek mümkün. Bunun yanı sıra otomobilde üç farklı (B1, B2, B3) rejeneratif frenleme seviyesi mevcut. Son seviye tercih edildiğinde sürücünün fren pedalını kullanma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Böylelikle özellikle şehir içi trafikte daha konforlu bir sürüş deneyimi sağlanıyor.

    Life, Zen ve Intens olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satılan Twingo Electric serisinin en tepesinde Vibes Limited Edition versiyonu oturuyor. Fransa'daki fiyatı 26.450 euro olan bu versiyon iç ve dış tasarımındaki turuncu ve beyaz renk kombinasyonuyla, 16 inç alaşım jantlarıyla ve bu versiyona özel koltuklarıyla dikkat çekiyor. 



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    homebird (Bilen BİLİR) 3 gün en beğenilen
    Çok sevimli yahu. Kışın dışarı bırakılmaz üşür bu :)
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    aytek66 (Aytekin Altun) 2 gün
    Kilometre menzili düşük denmiş ama bu zaten şehir içinde markete gitmeye sağa sola arkadaş oturmaya gitmeye kullanılacak bisikletten motordan biraz daha rahat seyahat sunan bir araç olmuş. Gerçekten çok hoş minik birşey ama tabi yurt dışında yaşayan insan için bizde bu paraya çok daha fonksiyonel araçlar alınabilir.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    güzel ve hoş araba
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün
    araba çok güzel.performans ve menzil de güzel.satmaması için tek neden fiyat politikası.renault zoe'yi mercedes a180 fiyatına satışa koymuş ve tabiki sıfır satmıştı.aynı fantaziye girmezlerse gayet alınası bir araç olur.
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    DH Misafiri 2 gün
    Vergisiz fiyatı 17500 euro. Türkiye'ye gelse %3 ÖTV, %18 KDV ile aynı fiyata geliyor. O da 202500 lira yapıyor. Ama buradaki sıkıntı alım gücü. Aynı paraya 1.6 Orta paket Corolla alabilirsin.
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    DH Misafiri 2 gün
    Smart mı Renault mu anlamadım.
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    Flowles (Koray ) 2 gün
    Menzili çok az
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    DH Misafiri 2 gün
    Triptronik değil onun adı tiptronik. Ayrıca araçta şanzman yok. Vites kolu ile D N R P arasında geçiş yapıyorsun.
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    aytek66 (Aytekin Altun) 2 gün DH Misafiri
    D de giderken vites geçişini neyle yapıyor? Tek vitesli mi araba nasıl şanzıman yok.
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    3qzotix (bekir yıldız) 3 gün
    Sene 2000'de avrupadan resimler.
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    Çağdaş (Çağdaş ) 3 gün
    İlk kasa sempatik geliyordu, diğer kasalar kazulet gibi hiç hoşuma gitmemişti ama buda çok iyi
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    homebird (Bilen BİLİR) 3 gün en beğenilen
    Çok sevimli yahu. Kışın dışarı bırakılmaz üşür bu :)
    Yanıtla +6
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    3138 kez okundu.
    14 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    Galeri, renault twingo electric ve
    3 etiket daha elektrikli araçlar renault Bilim ve Teknoloji
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