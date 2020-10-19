Renault, kompakt elektriklisi Twingo Electric'in yeni fotoğraflarını paylaştı

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Fransız otomotiv devi Renault, elektrikli otomobil dünyasındaki en erişilebilir modellerinden biri olan Twingo Electric'in tasarım detaylarını gösteren büyük bir fotoğraf galerisi paylaştı. Geçtiğimiz ay Avrupa'da satışa sunulan Twingo Electric fiyatı kendi evi Fransa'da 21.350 euro'dan başlıyor.

Öncelikle Renault Twingo Electric'in teknik özelliklerini hatırlayalım. Şirketin R80 isimli motorundan güç alan sıfır emisyonlu şehir otomobili, 82 beygir güç ve 160 Nm tork değerlerine sahip. Tıpkı içten yanmalı motorlu ikizi gibi arkadan itişli olan Twingo Electric, 0-100 km/s hızlanmasını 12.9 saniyede tamamlıyor. Ayrıca otomobilin maksimum hızı da 135 km/s ile sınırlandırılmış.

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Twingo Electric'te toplam kapasitesi 22 kWh olan küçük bir batarya paketi bulunuyor. Söz konusu batarya, otomobile karma kullanımda WLTP'ye göre 190 kilometre, WLTP City ölçümlerine göreyse 270 kilometre menzil sağlıyor. Ayrıca, 'Eco' modu sayesinde otomobilin hızlanma ve maksimum hız değerleri sınırlandırılarak karma kullanımdaki menzil 225 km'ye kadar artırılabiliyor.

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Ev veya iş yerinde standart prizle şarj edilebilen Twingo Electric'in bu yolla tam doluma ulaşması 13.5 saat sürüyor. 22 kW'lık şarj cihazı kullanıldığında ise yarım saatte 80 kilometre sürüş menzili için yeterli enerji elde etmek mümkün. Bunun yanı sıra otomobilde üç farklı (B1, B2, B3) rejeneratif frenleme seviyesi mevcut. Son seviye tercih edildiğinde sürücünün fren pedalını kullanma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Böylelikle özellikle şehir içi trafikte daha konforlu bir sürüş deneyimi sağlanıyor.

Life, Zen ve Intens olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satılan Twingo Electric serisinin en tepesinde Vibes Limited Edition versiyonu oturuyor. Fransa'daki fiyatı 26.450 euro olan bu versiyon iç ve dış tasarımındaki turuncu ve beyaz renk kombinasyonuyla, 16 inç alaşım jantlarıyla ve bu versiyona özel koltuklarıyla dikkat çekiyor.

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