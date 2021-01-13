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    Renault'nun bazı eski modelleri elektrikli olarak geri dönebilir

    Reuters'a konuşan kaynaklar yeni CEO Luca de Meo'nun elektrikli araçlara odaklanacağını, bu kapsamda 60'lı ve 90'lı yılların ikonik modellerini elektrikli olarak geri döndürebileceğini söylüyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault'nun bazı eski modelleri elektrikli olarak geri dönebilir
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    Son dönemde yaşadığı ekonomik darboğazdan çıkmaya çalışan Renault, yeni CEO Luca de Meo öncülüğünde yeni stratejilere yelken açacak. 14 Ocak 2021'de de Meo'nun bu strateji güncellemesiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

    Reuters'a konuşan kaynaklar, deneyimli yöneticinin yeni stratejisi hakkında bazı ipuçları verdi. Kaynaklar, de Meo'nun toparlanma sürecinde elektrikli araçlara odaklanacağını ve bu kapsamda Renault'nun 60'lı ve 90'lı yıllardaki bazı ikonik modellerini elektrikli olarak yeniden hayata döndüreceğini belirtiyor.

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    Konuda adı geçen modellerden birinin Renault 4 olduğu söyleniyor. 4L olarak da adlandırılan model 60'lı yıllardan itibaren toplamda 8 milyon adedin üzerinde üretilmişti. Hatta şirket 2019 yılında bu ikonik modeli temel alan e-Plein Air isimli üstü açık bir elektrikli araç konsepti tanıtmıştı. Retro tasarımıyla dikkat çeken konsept çalışmasında Renault Twizy'nin motoru kullanılmıştı.

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    Renault CEO'sunun elektrikli olarak yeniden hayat vereceği söylenen modellerden biri de Renault 5. R5 olarak da bilinen model, 1972 - 1986 yılları arasında Fransa'nın en çok satan modeli olmayı başarmıştı. Sonrasında ise Supercinq olarak da isimlendirilen ikinci nesil ortaya çıkmış ve üretimi 90'lı yılların ortalarına kadar devam etmişti. De Meo'nun Renault 5'in ilk neslini mi yoksa ikinci neslini mi hayata döndüreceği henüz belli değil.

    Renault'nun özellikle yakın geçmişinde ülkemizde de oldukça sevilen, burada bilinen isimleriyle Broadway ve R12 Toros gibi modeller mevcut. Aşağıdaki galeride Fransız markanın geçmişinden bugüne ürettiği bazı modelleri bulabilirsiniz. Siz hangi ikonik Renault modelinin elektrikli olarak geri dönmesini istersiniz?



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    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    4 saat önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Renault 5 ile ilgili bir konsept çalışma görmüştüm EV formunda. Çok güzel bir araç olabilir.
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    ahmet. (Ahmet Gözütok) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Renault e-Toros P100D 4WD
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    trooe199 (Skinoski Sama) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oyunlardan sonra otomobillerde remake dönemi. Renault 5 Remake.
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Megane 2 ya da Laguna 2 gelirse alırım :d
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    azizfikri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu retro tarzı öldürecek beni. Yıl 2021 oldu, 1970 tasarım istiyorlar 🧐
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    DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dikkat edelimde çarpmasın.. Renault Elektrikli Zoe türkiyeye getirdi, Aralık ayında 345.000 tl sattı. Ocak itibariyle 295.000 tl satmaya başladı. Elektrikli araç düşünenler kesinlikle diğer markalara yönelmeli. Renaulta Yaptığınız yatırım büyük zarar ettirir. Bu arada sadece Pandemi dönemi fırsatçılığı Türk insanına böyle bir şey yaptılar. Ya da Türkiye’deki kampanya müdürlüğü Pandemi döneminde böyle bir aksiyon alıp insanları mağdur etti. Renault alırken iki kere düşünün..
    1 Yanıt Yanıtla
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    Musty3535123 2 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Zoe şuan resmi sitesinde 395 binden başlıyor diyor ?
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    isakoc (isa koç) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya şu mini austin 1970 gibi şirin ikonik araçlar gene yaygınlaşsa çok iyi olurdu.
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