Renault'nun bazı eski modelleri elektrikli olarak geri dönebilir

Tam Boyutta Gör

Son dönemde yaşadığı ekonomik darboğazdan çıkmaya çalışan Renault, yeni CEO Luca de Meo öncülüğünde yeni stratejilere yelken açacak. 14 Ocak 2021'de de Meo'nun bu strateji güncellemesiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Reuters'a konuşan kaynaklar, deneyimli yöneticinin yeni stratejisi hakkında bazı ipuçları verdi. Kaynaklar, de Meo'nun toparlanma sürecinde elektrikli araçlara odaklanacağını ve bu kapsamda Renault'nun 60'lı ve 90'lı yıllardaki bazı ikonik modellerini elektrikli olarak yeniden hayata döndüreceğini belirtiyor.

İlginizi Çekebilir

Renault, kompakt elektriklisi Twingo Electric'in yeni fotoğraflarını paylaştı

Konuda adı geçen modellerden birinin Renault 4 olduğu söyleniyor. 4L olarak da adlandırılan model 60'lı yıllardan itibaren toplamda 8 milyon adedin üzerinde üretilmişti. Hatta şirket 2019 yılında bu ikonik modeli temel alan e-Plein Air isimli üstü açık bir elektrikli araç konsepti tanıtmıştı. Retro tasarımıyla dikkat çeken konsept çalışmasında Renault Twizy'nin motoru kullanılmıştı.

Ayrıca Bkz. "Çinli Geely ve Baidu 'akıllı elektrikli araç' üretmek için yeni şirket kuruyor"

Renault CEO'sunun elektrikli olarak yeniden hayat vereceği söylenen modellerden biri de Renault 5. R5 olarak da bilinen model, 1972 - 1986 yılları arasında Fransa'nın en çok satan modeli olmayı başarmıştı. Sonrasında ise Supercinq olarak da isimlendirilen ikinci nesil ortaya çıkmış ve üretimi 90'lı yılların ortalarına kadar devam etmişti. De Meo'nun Renault 5'in ilk neslini mi yoksa ikinci neslini mi hayata döndüreceği henüz belli değil.

Renault'nun özellikle yakın geçmişinde ülkemizde de oldukça sevilen, burada bilinen isimleriyle Broadway ve R12 Toros gibi modeller mevcut. Aşağıdaki galeride Fransız markanın geçmişinden bugüne ürettiği bazı modelleri bulabilirsiniz. Siz hangi ikonik Renault modelinin elektrikli olarak geri dönmesini istersiniz?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.