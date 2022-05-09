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    Renault'nun hidrojen yakıtlı otomobil konsepti %95 oranında geri dönüştürülebilir olacak

    Şirketin paylaştığı yeni ipuçları sayesinde öğrendiğimiz bu bilginin yanı sıra konsol üzerinde aynı boyutlarda dört tane ekran bulunacağını görüyoruz. Görünüşe göre oldukça ilginç bir çalışma olacak.
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    Renault'nun hidrojen yakıtlı otomobilinden yeni ipucu geldi
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    Renault, geçtiğimiz şubat ayında hidrojenle çalışan bir konsept otomobil tanıtacağını duyurmuş ve tasarıma yönelik ilk ipucunu paylaşmıştı. Bugün de henüz adı belli olmayan konseptin iç tasarımından kesitler gösteren kısa bir video yayınlandı.

    Paylaşılan videoda, sürdürülebilir mobilite sloganıyla karşımıza çıkan hidrojen yakıtlı Renault modelinin yüzde 70 oranında geri dönüştürülmüş materyallerden üretildiğini ve yüzde 95 oranında geri dönüştürülebilir olduğunu öğreniyoruz.

    Tam olarak göremesek de direksiyonun 'yoke' olarak adlandırılan, şekliyle uçaklardaki lövyeyi anımsatan bir şekle sahip olduğunu tahmin ediyoruz. Direksiyon, dantel gibi görünen bir materyalle kaplanmış ve ortasında bir ekran mevcut. Bunun yanı sıra konsolda da aynı boyutlarda yan yana dört tane ekran bulunuyor ki bu da oldukça ilginç bir detay.

    Daha önce açıklandığı gibi Renault'nun modeli hidrojenle çalışacak. Söz konusu teknoloji Renault için yeni değil. Geçen yıl hidrojen yakıt hücreli Renault Master prototipi gösterilmişti. Ancak yeni konsept, bundan farklı olarak elektrik motoruna sahip olmayacak. Bunun yerine hidrojenle çalışmak üzere değiştirilmiş içten yanmalı motordan güç alacak.

    Konseptin ön tasarımına yönelik ipucunu iki ay önce görmüştük. Dört parçadan oluşan (tıpkı konsoldaki ekranlar gibi) farlar, aydınlatılmış logo ve tampon kenarlarındaki üçgen biçimli aydınlatmalar, karanlık silüet üzerinde göze çarpan detaylar. Yeni paylaşımda ayrıda B sütunu üzerinde de aydınlatılmış logo bulunacağını gördük.

    Dijital yan aynaların da listede olacağı hidrojen yakıtlı konseptte tavan rayları da dikkat çekiyor. Bu noktada bir crossover olabileceğini düşünüyoruz. Tanıtım 19 Mayıs'ta yapılacak. Araçla ilgili tüm detayları bu tarihte öğrenmeyi bekliyoruz. 

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 9 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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