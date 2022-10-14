Renault, eski arabaları geri dönüştürerek yılda 2.3 milyar euro gelir hedefliyor

Tam Boyutta Gör Renault Grubu, 'The Future Is NEUTRAL' adını verdiği, tamamen döngüsel ekonomiye odaklanacak olan yeni oluşumunu duyurdu. Fransız otomotiv devi, bu iş koluyla yaşam ömrü sona ermiş araçları geri dönüştürerek yılda 2.3 milyar euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

"Yeterince kullanılmayan bir altın madeni"

Fransız üreticiye göre modern araçlar yüzde 85 oranında geri dönüştürülebilir parçalardan oluşuyor. Avrupa'da her yıl 11 milyon civarında aracın kullanım ömrünün sonuna geldiğini düşünürsek, bu durumun bir altın madeninden farkı yok diyebiliriz. Üstelik Renault'a göre bu, henüz yeterince kullanılmayan bir altın madeni. Çünkü günümüzde, araçlarda sadece yüzde 20-30 arasında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor.

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The Future Is NEUTRAL CEO'su Jean-Philippe Bachaud, kuruluşun amacıyla alakalı şu ifadelere yer verdi:

“Otomotiv sektöründe, yeterince kullanılmayan ilk kaynak, yüzde 85'ten fazla metal ve plastikten oluşan otomobilin kendisidir. Bu yeni kuruluş, yeni bir model üretmek için her araçtan mümkün olan en büyük miktarda malzemeyi çıkararak otomotiv endüstrisini kaynak tarafsızlığına doğru itmeyi amaçlıyor."

Tam Boyutta Gör Bu amaçla, yeni şirket, parça ve malzemelerin değerini korumayı ve "sektörün çok daha yüksek oranda geri dönüştürülmüş otomotiv malzemeleri elde etmesini sağlamayı" planlıyor. Şirket ayrıca kapalı döngü (araçtan araca) pil geri dönüşümünde de Avrupa lideri olmayı hedefliyor.

Fransız üretici, bu iş aracılığıyla 2030 yılına kadar 2.3 milyar euroluk işletme portföyü cirosuna ve yüzde 10'un üzerinde bir faaliyet kâr marjına ulaşmayı amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda Renault'nun diğer geri dönüşüm odaklı yan kuruluşlarıyla da çalışacak olan The Future Is NEUTRAL, 2030'a kadar yaklaşık 500 milyon euro tutarındaki yatırımları ortak finanse etmek için azınlık hisselerini dış yatırımcılara da açacak.





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Renault'nun yeni şirketi, eski arabaları geri dönüştürecek