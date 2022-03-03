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    Renault Talisman üretimi sona erdi

    SUV'ların üstünlüğü sedan modellerin sonunu getirdi. Talisman'ın üretimden kalkacağına dair haberler geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Fransız üretici şubat sonu itibariyle Talisman'ı sonlandırdı.
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    Renault Talisman üretimi sona erdi

    Otomotiv dünyasındaki SUV trendi sedan modellere ilgiyi azalttı. Bu kapsamda Volkswagen Passat'ın emekliye ayrıldığını duyurmuştuk. Renault da sedan modeli Talisman için aynı kararı verdi.

    Renault Talisman üretiminin sonlandırılacağı bir süredir konuşuluyordu. Çıkan haberlerde Fransız markanın şubat sonu itibariyle Talisman üretmeyi durdurduğu belirtiliyor. Passat'tan farklı olarak Talisman'ın hem sedan hem de station wagon versiyonu üretimden kalktı. Talisman'ın gidişiyle Renault ürün gamında sedan kalmadı. Türkiye gibi bazı pazarlarda ise Megane Sedan ve Taliant modelleri mevcut.

    Sedanların hükmü sona erdiğinden dolayı Talisman'ın yerini alacak bir model planlanmıyor. Sadece Talisman değil, aynı kaderi diğer markaların sedan modelleri de paylaşıyor. Passat'ın durumunu paylaşmıştık. Öte yandan Opel Insignia'nın da SUV olarak yola devam edeceği konuşuluyor. Yeni Ford Mondeo tanıtıldı ama Çin dışına çıkması pek muhtemel değil. Peugeot 508'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

    Renault Talisman 2020 yılında makyajlanmıştı. Birçok pazarda Talisman'ın katalogdan kaldırıldığını görüyoruz. Ülkemizde ise 936.000 TL fiyatla hala listede.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 1 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 1 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 1 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 1 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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    3743 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    renault, talisman ve
    4 etiket daha sedan üretim Teknoloji Haberleri Yaşam
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