Otomotiv dünyasındaki SUV trendi sedan modellere ilgiyi azalttı. Bu kapsamda Volkswagen Passat'ın emekliye ayrıldığını duyurmuştuk. Renault da sedan modeli Talisman için aynı kararı verdi.

Renault Talisman üretiminin sonlandırılacağı bir süredir konuşuluyordu. Çıkan haberlerde Fransız markanın şubat sonu itibariyle Talisman üretmeyi durdurduğu belirtiliyor. Passat'tan farklı olarak Talisman'ın hem sedan hem de station wagon versiyonu üretimden kalktı. Talisman'ın gidişiyle Renault ürün gamında sedan kalmadı. Türkiye gibi bazı pazarlarda ise Megane Sedan ve Taliant modelleri mevcut.

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Sedanların hükmü sona erdiğinden dolayı Talisman'ın yerini alacak bir model planlanmıyor. Sadece Talisman değil, aynı kaderi diğer markaların sedan modelleri de paylaşıyor. Passat'ın durumunu paylaşmıştık. Öte yandan Opel Insignia'nın da SUV olarak yola devam edeceği konuşuluyor. Yeni Ford Mondeo tanıtıldı ama Çin dışına çıkması pek muhtemel değil. Peugeot 508'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Renault Talisman 2020 yılında makyajlanmıştı. Birçok pazarda Talisman'ın katalogdan kaldırıldığını görüyoruz. Ülkemizde ise 936.000 TL fiyatla hala listede.

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Renault Talisman üretimi sona erdi