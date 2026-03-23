Renault'dan robot hamlesi: Üretim %30 hızlanacak

Tam Boyutta Gör Renault, üretim süreçlerini hızlandırmak için fabrikalarında robotları devreye almaya hazırlanıyor. Şirket, 2027 yılına kadar tesislerinde toplam 350 robot kullanmayı planlıyor. Fransız girişim Wandercraft ile birlikte geliştirilen bu robotların maliyetleri düşürüp üretimi hızlandırması hedefleniyor.

Calvin-40 adı verilen robot, yalnızca 40 gün içinde geliştirildi ve özellikle bilinçli olarak “insansı” görünümden uzak tutuldu. Tesla tarafından geliştirilen Optimus gibi gelişmiş yeteneklere sahip robotların aksine Calvin-40, bağımsız düşünme veya karmaşık hareket kabiliyeti için tasarlanmadı. Bunun yerine ağır ve tekrarlı işleri üstlenmek gibi daha basit bir amaç için çalışacak.

Robot; lastik kaldırma, parçaları taşıma ve üretim hattında fiziksel olarak zorlayıcı görevleri yerine getirme gibi işlerde kullanılacak. Büyük ve yuvarlak ellere sahip olması nedeniyle ince işçilik gerektiren görevler hâlâ insan çalışanlara bırakılacak. Renault, bu robotların geliştirilmesindeki temel amacın çalışanları zorlayıcı ve yorucu işlerden kurtarmak olduğunu belirtiyor.

Araç başına üretim süresi %30 azalacak

Renault üretim ve kalite başkanı Thierry Charvet ise yaptığı açıklamada, “Açıkçası insansı robotlara sahip olmakla ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim şey, insan gibi görünse de verimli ve düşük maliyetli otomasyon çözümleri,” ifadelerini kullandı.

Şirket, bu robotlar ve diğer üretim iyileştirmeleri sayesinde araç başına üretim süresini %30 oranında azaltmayı hedefliyor.

