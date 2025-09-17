Renault, elektrikli Megane E-Tech ve diğer modellerine LFP batarya ekleyecek

Fransız marka, bu hamlenin Çinli rakiplere yetişme hedefinin bir parçası olduğunu ifade ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, geçtiğimiz yıl Çin’de satılan elektrikli araçların yaklaşık yüzde 75’i LFP batarya kullanırken, Avrupa’da bu oran yalnızca yüzde 10 oldu. Renault’un mevcut modelleri de enerji yoğunluğu yüksek ve maliyeti daha fazla olan NMC bataryalarla donatılmış durumda.
Şirket, daha önce yalnızca yeni nesil Twingo'da LFP batarya kullanılacağını açıklamıştı. Şimdi ise Megane E-Tech’e de 2026’da planlanan makyajla birlikte LFP batarya eklenecek. Elektrikli modelin ayrıca “hot hatch” tarzında daha sportif bir kimlik kazanacağı belirtiliyor.
Megane E-Tech’in satışları düşüş eğiliminde. Ocak-Temmuz döneminde satışlar yüzde 54 azalarak 10.170 adede geriledi. Araç, 2022 yılının başında 35.200 eurodan satışa sunulmuştu. Fransız üretici daha sonra Tesla ve Çinli rakiplerin fiyat indirimlerine yanıt olarak başlangıç fiyatını 34 bin euroya düşürdü
Renault, hangi modellerin LFP versiyonuna sahip olacağını tam olarak açıklamadı. Ancak Renaulution planı kapsamındaki modeller arasında Renault 5, Renault 4 SUV ve Scenic yer alıyor. LFP bataryaların tedarik kaynağı belirtilmedi ancak şirket, geçtiğimiz yıl 2026’dan itibaren LG ve Çinli CATL’den LFP batarya temin edeceğini duyurmuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...