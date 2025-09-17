Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Renault, elektrikli Megane E-Tech ve diğer modellerine LFP batarya ekleyecek

    Renault, elektrikli araçlarda maliyeti düşürmek için LFP batarya seçeneklerini genişletiyor. Megane E-Tech ve Twingo dahil tüm yeni modellerde uygun fiyatlı versiyonlar sunulacak.

    Renault Megane E-Tech için LFP batarya hamlesi Tam Boyutta Gör
    Renault, elektrikli araçlarının maliyetlerini düşürmek amacıyla lityum demir fosfat (LFP) bataryalara ağırlık vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, yenilenecek Megane E-Tech de dahil olmak üzere tüm elektrikli modellerde LFP batarya seçeneği bulunacak.

    Fransız marka, bu hamlenin Çinli rakiplere yetişme hedefinin bir parçası olduğunu ifade ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, geçtiğimiz yıl Çin’de satılan elektrikli araçların yaklaşık yüzde 75’i LFP batarya kullanırken, Avrupa’da bu oran yalnızca yüzde 10 oldu. Renault’un mevcut modelleri de enerji yoğunluğu yüksek ve maliyeti daha fazla olan NMC bataryalarla donatılmış durumda.

    Şirket, daha önce yalnızca yeni nesil Twingo'da LFP batarya kullanılacağını açıklamıştı. Şimdi ise Megane E-Tech’e de 2026’da planlanan makyajla birlikte LFP batarya eklenecek. Elektrikli modelin ayrıca “hot hatch” tarzında daha sportif bir kimlik kazanacağı belirtiliyor.

    Megane E-Tech’in satışları düşüş eğiliminde. Ocak-Temmuz döneminde satışlar yüzde 54 azalarak 10.170 adede geriledi. Araç, 2022 yılının başında 35.200 eurodan satışa sunulmuştu. Fransız üretici daha sonra Tesla ve Çinli rakiplerin fiyat indirimlerine yanıt olarak başlangıç fiyatını 34 bin euroya düşürdü 

    Renault, hangi modellerin LFP versiyonuna sahip olacağını tam olarak açıklamadı. Ancak Renaulution planı kapsamındaki modeller arasında Renault 5, Renault 4 SUV ve Scenic yer alıyor. LFP bataryaların tedarik kaynağı belirtilmedi ancak şirket, geçtiğimiz yıl 2026’dan itibaren LG ve Çinli CATL’den LFP batarya temin edeceğini duyurmuştu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çakmak soruları komik soyadları simit tüp kaç litre prozac reçetesiz alınır mı hukom nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum