Renault, elektrikli Megane E-Tech ve diğer modellerine LFP batarya ekleyecek

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Renault, elektrikli araçlarının maliyetlerini düşürmek amacıyla lityum demir fosfat (LFP) bataryalara ağırlık vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, yenilenecek Megane E-Tech de dahil olmak üzere tüm elektrikli modellerde LFP batarya seçeneği bulunacak.

Fransız marka, bu hamlenin Çinli rakiplere yetişme hedefinin bir parçası olduğunu ifade ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, geçtiğimiz yıl Çin’de satılan elektrikli araçların yaklaşık yüzde 75’i LFP batarya kullanırken, Avrupa’da bu oran yalnızca yüzde 10 oldu. Renault’un mevcut modelleri de enerji yoğunluğu yüksek ve maliyeti daha fazla olan NMC bataryalarla donatılmış durumda.

Şirket, daha önce yalnızca yeni nesil Twingo'da LFP batarya kullanılacağını açıklamıştı. Şimdi ise Megane E-Tech’e de 2026’da planlanan makyajla birlikte LFP batarya eklenecek. Elektrikli modelin ayrıca “hot hatch” tarzında daha sportif bir kimlik kazanacağı belirtiliyor.

Italdesign'dan Volkswagen platformunu temel alan elektrikli araç 1 gün önce eklendi

Megane E-Tech’in satışları düşüş eğiliminde. Ocak-Temmuz döneminde satışlar yüzde 54 azalarak 10.170 adede geriledi. Araç, 2022 yılının başında 35.200 eurodan satışa sunulmuştu. Fransız üretici daha sonra Tesla ve Çinli rakiplerin fiyat indirimlerine yanıt olarak başlangıç fiyatını 34 bin euroya düşürdü

Renault, hangi modellerin LFP versiyonuna sahip olacağını tam olarak açıklamadı. Ancak Renaulution planı kapsamındaki modeller arasında Renault 5, Renault 4 SUV ve Scenic yer alıyor. LFP bataryaların tedarik kaynağı belirtilmedi ancak şirket, geçtiğimiz yıl 2026’dan itibaren LG ve Çinli CATL’den LFP batarya temin edeceğini duyurmuştu.

Renault Megane E-Tech için LFP batarya hamlesi

