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    Ekim ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye’nin otomotiv pazarını gösteren Ekim raporunu yayınladı. Bu vesileyle Ekim ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu.
    Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği kısa bir süre önce “2023 Ekim Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme” raporunu yayınlayarak Türkiye’nin otomotiv pazarına bir bakış sundu. Rapora göre elektrikli otomobillerin yükselişi hızlı bir şekilde sürüyor. Yükseliş devam ederken yıl genelinde en çok satan elektrikli otomobil Tesla markalı Model Y olurken Togg ise fark kapatıyor. İşte detaylar:

    Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller (Ekim 2023)
    Marka Model Satış
    Togg T10X 3.567 adet
    Renault Meganne E-Tech 1.075 adet
    Skywell ET5 620 adet
    MG MG4 603 adet
    Tesla Model Y 500 adet

    Ekim 2023 döneminde en çok satan elektrikli otomobil ise 3.567 adet ile Togg T10X oldu. Togg T10X satışları ise toplamda 9.171 adete ulaştı. Listenin ikinci sırasında 1.075 adet ile Renault Meganne E-Tech, üçüncü sırada 620 adet ile Skywell ET5, dördüncü sırada 603 adet ile MG MG4 ve beşinci sırada 500 adet ile Tesla Model Y yer aldı.

    Ocak-Ekim döneminde Türkiye’de toplamda 48.883 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Hibrit satışlar ise 78.387 adet oldu. Elektrikli otomobillerin toplamdaki payı ise yüzde 6,5 oldu. Ekim 2023’te ise 9.832 adet elektrikli otomobil satıldı. Önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 1013,5!

    2023 yılında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller (Ocak - Ekim 2023)
    Marka Model Satış
    Tesla Model Y 10.700 adet
    Togg T10X 9.171 adet
    MG MG4 2.167 adet
    Renault Meganne E-Tech 2.093 adet
    Skywell ET5 2.041 adet

    Ocak-Ekim 2023 dönemine baktığımızda ise zirvede 10.700 adet ile Tesla Model Y yer almakta. Tesla’yı 9.171 adet ile Togg T10X takip ederken üçüncü sırada 2.167 adet ile MG MG4, dördüncü sırada 2.093 adet ile Renault Meganne E-Tech, beşinci sırada 2.041 adet ile Skywell ET5 yer aldı.

    Kaynakça https://www.odmd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/3546/ODMD%20Bas%c4%b1n%20Bulteni%202%20Kas%c4%b1m%202023.pdf https://twitter.com/eozpeynirci/status/1720012314462597577
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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