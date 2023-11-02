Ekim ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu

Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği kısa bir süre önce “2023 Ekim Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme” raporunu yayınlayarak Türkiye’nin otomotiv pazarına bir bakış sundu. Rapora göre elektrikli otomobillerin yükselişi hızlı bir şekilde sürüyor. Yükseliş devam ederken yıl genelinde en çok satan elektrikli otomobil Tesla markalı Model Y olurken Togg ise fark kapatıyor. İşte detaylar:

Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller (Ekim 2023) Marka Model Satış Togg T10X 3.567 adet Renault Meganne E-Tech 1.075 adet Skywell ET5 620 adet MG MG4 603 adet Tesla Model Y 500 adet

Ekim 2023 döneminde en çok satan elektrikli otomobil ise 3.567 adet ile Togg T10X oldu. Togg T10X satışları ise toplamda 9.171 adete ulaştı. Listenin ikinci sırasında 1.075 adet ile Renault Meganne E-Tech, üçüncü sırada 620 adet ile Skywell ET5, dördüncü sırada 603 adet ile MG MG4 ve beşinci sırada 500 adet ile Tesla Model Y yer aldı.

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Ocak-Ekim döneminde Türkiye’de toplamda 48.883 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Hibrit satışlar ise 78.387 adet oldu. Elektrikli otomobillerin toplamdaki payı ise yüzde 6,5 oldu. Ekim 2023’te ise 9.832 adet elektrikli otomobil satıldı. Önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 1013,5!

2023 yılında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller (Ocak - Ekim 2023) Marka Model Satış Tesla Model Y 10.700 adet Togg T10X 9.171 adet MG MG4 2.167 adet Renault Meganne E-Tech 2.093 adet Skywell ET5 2.041 adet

Ocak-Ekim 2023 dönemine baktığımızda ise zirvede 10.700 adet ile Tesla Model Y yer almakta. Tesla’yı 9.171 adet ile Togg T10X takip ederken üçüncü sırada 2.167 adet ile MG MG4, dördüncü sırada 2.093 adet ile Renault Meganne E-Tech, beşinci sırada 2.041 adet ile Skywell ET5 yer aldı.

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Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu