Ekim ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu

- Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller (Ekim 2023)
- 2023 yılında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller (Ocak - Ekim 2023)
- Yorumlar
|Marka
|Model
|Satış
|Togg
|T10X
|3.567 adet
|Renault
|Meganne E-Tech
|1.075 adet
|Skywell
|ET5
|620 adet
|MG
|MG4
|603 adet
|Tesla
|Model Y
|500 adet
Ekim 2023 döneminde en çok satan elektrikli otomobil ise 3.567 adet ile Togg T10X oldu. Togg T10X satışları ise toplamda 9.171 adete ulaştı. Listenin ikinci sırasında 1.075 adet ile Renault Meganne E-Tech, üçüncü sırada 620 adet ile Skywell ET5, dördüncü sırada 603 adet ile MG MG4 ve beşinci sırada 500 adet ile Tesla Model Y yer aldı.
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’de toplamda 48.883 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Hibrit satışlar ise 78.387 adet oldu. Elektrikli otomobillerin toplamdaki payı ise yüzde 6,5 oldu. Ekim 2023’te ise 9.832 adet elektrikli otomobil satıldı. Önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 1013,5!
|Marka
|Model
|Satış
|Tesla
|Model Y
|10.700 adet
|Togg
|T10X
|9.171 adet
|MG
|MG4
|2.167 adet
|Renault
|Meganne E-Tech
|2.093 adet
|Skywell
|ET5
|2.041 adet
Ocak-Ekim 2023 dönemine baktığımızda ise zirvede 10.700 adet ile Tesla Model Y yer almakta. Tesla’yı 9.171 adet ile Togg T10X takip ederken üçüncü sırada 2.167 adet ile MG MG4, dördüncü sırada 2.093 adet ile Renault Meganne E-Tech, beşinci sırada 2.041 adet ile Skywell ET5 yer aldı.Kaynakça https://www.odmd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/3546/ODMD%20Bas%c4%b1n%20Bulteni%202%20Kas%c4%b1m%202023.pdf https://twitter.com/eozpeynirci/status/1720012314462597577 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.