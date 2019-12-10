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    Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020’de PS 4, Xbox One ve PC’ye geliyor

    Resident Evil 3 Remake, Sony'nin düzenlediği State of Play etkinliğinde nihayet duyuruldu. Oyun 3 Nisan 2020 tarihinde PS 4, Xbox One ve PC’ye geliyor.
    2 gün
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020’de PS 4, Xbox One ve PC’ye geliyor

    Resident Evil hayranlarının beklediği güzel haber, nihayet Sony’nin düzenlediği State of Play etkinliğinde geldi. Hatırlanacağı üzere, bir süre önce PlayStation Network üzerinde serinin üçüncü oyununun remake’i için hazırlanan kapak görsellerine de ulaşılmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Ozon tabakasındaki iyileşme, iklim değişikliğini de yavaşlatıyor"

    PlayStation 4, Xbox One, ve Steam platformları için 3 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacak oyun ayrıca güzel bir sürpriz de barındırıyor. 22 Eylül 2019 tarihinde Tokyo Game Show etkinliğinde duyurulan çok oyunculu co-op yapım Resident Evil Resitance da Resident Evil 3 Remake’in bir parçası olacak şekilde piyasaya sürülecek.

    Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020’de PS 4, Xbox One ve PC’ye geliyor
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    Aşağıda yer alan tanıtım videosunda, oyunun ana karakteri Jill Valentine’ın baş kötü Nemesis tarafından kovalandığı anlara şahit oluyoruz. Videonun devamında ise hikâye ve diğer karakterlere değinilmiş.

    Görsellik anlamında mükemmele yakın gözüken oyun, bizleri yine Racoon City’nin felakete sürüklenmiş ortamına geri götürecek. Resident Evil 2 Remake’in başarısı gözönünde bulundurulduğunda üçüncü oyunun da bizleri hayal kırıklığına uğratmayacağını düşünüyoruz. Oyunla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



    https://www.gamespot.com/articles/resident-evil-3-remake-gets-release-date-re-resist/1100-6472063/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ShapeD-WuSSy 2 gün en beğenilen
    Jill'in mini eteğine noldu neden pantolon giydirildi?
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    huseyincarnege 1 gün
    ps1 bitireli kaç yıl olmuştur yaw hecan yaptım
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    ShapeD-WuSSy 2 gün en beğenilen
    Jill'in mini eteğine noldu neden pantolon giydirildi?
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    matador_mirkhan 2 gün ShapeD-WuSSy
    Claire’ında şortlu treçkotu pantolon ve uzun kollu ceket olmuştu. Jill’ede ayar çekilmiş. Kapanmışlar😅
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    Kulak Misafiri 2 gün ShapeD-WuSSy
    Makyaj ürünü olarak satacaklardır.
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    Mion 2 gün
    10 yıllık bilgisayarımla oynamam hayal! Ühhüüü!!!
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