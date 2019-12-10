Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020’de PS 4, Xbox One ve PC’ye geliyor

Resident Evil hayranlarının beklediği güzel haber, nihayet Sony’nin düzenlediği State of Play etkinliğinde geldi. Hatırlanacağı üzere, bir süre önce PlayStation Network üzerinde serinin üçüncü oyununun remake’i için hazırlanan kapak görsellerine de ulaşılmıştı.

Ayrıca Bkz. "Ozon tabakasındaki iyileşme, iklim değişikliğini de yavaşlatıyor"

PlayStation 4, Xbox One, ve Steam platformları için 3 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacak oyun ayrıca güzel bir sürpriz de barındırıyor. 22 Eylül 2019 tarihinde Tokyo Game Show etkinliğinde duyurulan çok oyunculu co-op yapım Resident Evil Resitance da Resident Evil 3 Remake’in bir parçası olacak şekilde piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör

Aşağıda yer alan tanıtım videosunda, oyunun ana karakteri Jill Valentine’ın baş kötü Nemesis tarafından kovalandığı anlara şahit oluyoruz. Videonun devamında ise hikâye ve diğer karakterlere değinilmiş.

Görsellik anlamında mükemmele yakın gözüken oyun, bizleri yine Racoon City’nin felakete sürüklenmiş ortamına geri götürecek. Resident Evil 2 Remake’in başarısı gözönünde bulundurulduğunda üçüncü oyunun da bizleri hayal kırıklığına uğratmayacağını düşünüyoruz. Oyunla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

https://www.gamespot.com/articles/resident-evil-3-remake-gets-release-date-re-resist/1100-6472063/