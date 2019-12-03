Resident Evil 3 Remake’e ait olduğu söylenen kapak görselleri paylaşıldı

Capcom’un Resident Evil 3 Remake’i üzerinde çalıştığı söylentileri bir süredir oyun dünyası gündemini meşgul eden söylentiler arasında yer alıyordu. Oyunun geliştirilmekte olduğuna dair en somut bilgiler ise bugün Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımla duyuruldu.

PlayStation Network üzerinde yapılan veri madeni çalışmaları neticesinde ulaşılan bilgileri paylaşan bir Twitter kullanıcısı, oyunun kapak görselleri olduğunu belirttiği fotoğrafları yayınladı. Üç görselden oluşan aşağıdaki paylaşımda, 1999 yılında piyasaya sürülen oyunun baş kötüsü Nemesis ile ana karakterler Jill Valentine ve Carlos Oliveira görülebiliyor.

2020 yılında piyasaya sürüleceği söylentileri de halen dolaşan oyunun tanıtımının ise 13 Aralık tarihinde düzenlenecek “Game Awards” etkinliğinde yapılacağı ifade ediliyor.

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Bazı kaynaklar ise beklenmedik şekilde ortaya çıkan bu paylaşım neticesinde Capcom’un Resident Evil 3 Remake duyurusunu öne çekebileceğini de belirtmiş. Resident Evil 2 Remake’in elde ettiği başarı düşünüldüğünde, üçüncü oyun için de aynı yolun izleniyor olması çok büyük bir sürpriz değil.

Bakalım Resident Evil 3 Remake için bir duyuru beklendiği gibi gelecek mi? Gelişmeler için bizleri takip etmeye lütfen devam edin.

https://www.gamesradar.com/uk/heres-your-first-look-at-resident-evil-3-courtesy-of-its-leaked-playstation-cover/