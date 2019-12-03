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    Resident Evil 3 Remake’e ait olduğu söylenen kapak görselleri paylaşıldı

    Bugün, bir süredir gündemde olan Resident Evil 3 remake söylentilerini doğrulayan bir paylaşım geldi. Bir Twitter kullanıcısı oyun kapak resimlerini olduğunu belirttiği görselleri paylaştı.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Resident Evil 3 Remake’e ait olduğu söylenen kapak görselleri paylaşıldı

    Capcom’un Resident Evil 3 Remake’i üzerinde çalıştığı söylentileri bir süredir oyun dünyası gündemini meşgul eden söylentiler arasında yer alıyordu. Oyunun geliştirilmekte olduğuna dair en somut bilgiler ise bugün Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımla duyuruldu.

    PlayStation Network üzerinde yapılan veri madeni çalışmaları neticesinde ulaşılan bilgileri paylaşan bir Twitter kullanıcısı, oyunun kapak görselleri olduğunu belirttiği fotoğrafları yayınladı. Üç görselden oluşan aşağıdaki paylaşımda, 1999 yılında piyasaya sürülen oyunun baş kötüsü Nemesis ile ana karakterler Jill Valentine ve Carlos Oliveira görülebiliyor.

    2020 yılında piyasaya sürüleceği söylentileri de halen dolaşan oyunun tanıtımının ise 13 Aralık tarihinde düzenlenecek “Game Awards” etkinliğinde yapılacağı ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli araçların pillerinde nakliye maliyetini düşürecek devrimsel çözüm"

    Bazı kaynaklar ise beklenmedik şekilde ortaya çıkan bu paylaşım neticesinde Capcom’un Resident Evil 3 Remake duyurusunu öne çekebileceğini de belirtmiş. Resident Evil 2 Remake’in elde ettiği başarı düşünüldüğünde, üçüncü oyun için de aynı yolun izleniyor olması çok büyük bir sürpriz değil.

    Bakalım Resident Evil 3 Remake için bir duyuru beklendiği gibi gelecek mi? Gelişmeler için bizleri takip etmeye lütfen devam edin.



    https://www.gamesradar.com/uk/heres-your-first-look-at-resident-evil-3-courtesy-of-its-leaked-playstation-cover/ Yorum Yaz
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    huseyincarnege 1 hf.
    valla sabırsızla bekliyorum re2 rmk züperdi
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    matador_mirkhan 1 hf.
    Yeni nemesis buysa tipini beğenmedim eskisi kadar ama her türlü kabulümüz.
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    Galaxy. 1 hf.
    Resident Evil 3'ü çok iyi oynardım

    Sanırım 1 saat 15 dakikada falan bitiriyodum easy modda.
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    kakarikikiri 1 hf.
    re 1-2-3 ü atari salonunda bitirmiştim, çok mutlu oldum bu habere.
    1 Yanıt Yanıtla
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    1982-utkan 1 hf. kakarikikiri
    Atari salonumu ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Xagdas 1 hf.
    asıl sonrasında RE4 :)
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    celalettin deniz 1 hf.
    Hayatımın efsanesisin zalım RE3. Umarım çıkar, ön siparişi veririm hemen.
    Yanıtla +3
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    SC0RPI0N 1 hf.
    Gözlerim ıslandı Umarım doğrudur
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