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    Resident Evil 8, serinin en karanlık ve korkutucu atmosferine sahip olabilir

    Resident Evil 8 ile ilgili yapılan yeni bir sızıntı haberine göre Capcom, oyunda tüm sınırları kaldıracak. Bu sayede serinin en karanlık ve korkutucu atmosferiyle karşı karşıya kalabiliriz.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Resident Evil 8, serinin en karanlık ve korkutucu atmosferine sahip olabilir
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    Geçtiğimiz ay yapılan sızıntı haberi sayesinde bilgi sahibi olduğumuz ve önümüzdeki yıl çıkmasını beklediğimiz Resident Evil 8 (RE8) ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

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    Daha önceki paylaşımlarda Ethan Winters ve Chris Redfield gibi karakterlerin geçmişte yaşadıklarının da resmedileceğinin öğrenildiği oyunda, Resident Evil 4’ten ilham alınacağı ve oyuncunun daha özgür hareket edebileceği bir Avrupa köyü teması işleneceği belirtilmişti.

    Resident Evil 8, serinin en karanlık ve korkutucu atmosferine sahip olabilir
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    AestheticGamer (Dusk Golem) isimli Twitter hesabından yapılan yeni paylaşımda oyunun atmosferi ile ilgili çarpıcı iddialar yer aldı. AestheticGamer’ın yaptığı paylaşımlara göre Capcom, RE8’de tüm sınırları kaldırmayı hedefliyor. Serinin en karanlık ve korkutucu oyunu olacağı bilgisinin yer aldığı açıklamalarda ayrıca RE8’in düşmanları, serinin görüp göreceğimiz en rahatsız edici tasarımlarına sahip olacak.

    ResetEra forumlarında özellikle düşmanlar hakkında detaylara da yer veren Dusk Golem’e göre RE8’de yeni tür zombilere, yaratıklara, “jaggernaut” adlı silah olarak asa taşıyan dev bir düşman ile “stalker” isimli, yüzü belli olmayan cadı benzeri bir karakter yer alacak. Son olarak silahların RE7’ye kıyasla daha rahat kontrol edilebilmesi üzerine çalışıldığı belirtilmiş.

    RE8 ile ilgili yeni paylaşımlar yapıldıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



    Kaynakça https://wccftech.com/resident-evil-8-darkest-most-gruesome-shocking/ https://www.dualshockers.com/resident-evil-8-might-be-darkest-gruesome-re-yet/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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