Bir ankete katılan Tesla çalışanlarının yarısına göre Elon Musk’ın tweetleri, şirkete zarar veriyor

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Tesla ve SpaceX’in sıra dışı CEO’su Elon Musk attığı tweet’lerle bazen kendini ve şirketini zor durumda bırakabiliyor. Musk’ın Koronavirüs salgını ile ilgili attığı “Corona virüsü paniği aptalca” ve sahibi olduğu otomobil şirketine yönelik “Tesla hisseleri bence çok fazla değerli” tweetleri bu örneklerden sadece birkaçını oluşturuyor.

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Musk’ın bu paylaşımları şirket çalışanlarını da rahatsız etmiş gibi duruyor. Buna kanıt ise farklı şirketlerde çalışanların resmi eposta adresleriyle kaydolduğu ancak anonim kimlikle mesaj atabildikleri Blind isimli platformda açılan bir anket. Tesla çalışanlarına uygulanan ve Musk’ın tweetleri ile ilgili işçilerin ne düşündüklerini soran ankette enteresan sonuçlar elde edilmiş.

50’den fazla çalışana yöneltilen ankette iki sorulmuş: bunlardan ilki Musk’ın Twitter paylaşımları ile ilgili. “Elon Musk’ın Twitter paylaşımları sizce şirketi nasıl etkiliyor?” sorusunda;

Tesla’ya fayda sağlıyor

Tesla’nın faaliyetlerini hiçbir şekilde etkilemiyor

Tesla’ya zarar veriyor seçeneklerine yer verilmiş.

İkinci soru ise doğrudan Elon Musk ile ilgili. “Sizce, Elon Musk….” cümlesini tamamlamak için katılımcılara;

Bir dâhidir

Yanlış anlaşılan biridir

Bir internet trollüdür

Yukarıdakilerin hepsi

Yukarıdakilerin hiçbiri şıkları verilmiş.

Sonuçlara bakıldığında katılımcılardan %53.7’sinin ilk soruya Elon Musk’ın Twitter paylaşımları Tesla’ya zarar veriyor şıkkını seçtiği görülüyor. Diğer soruda ise

%26.12’lik oranla çalışanların Musk’ın bir dahi olduğuna,

%10.9’luk oranla çalışanların Musk’ın yanlış anlaşıldığına,

Yine %10.9’luk oranla çalışanların Musk’ın bir internet trollü olduğuna ve son olarak,

%43.5’lik oranla çalışanların Musk’ın verilen seçeneklerden üçünün bir karışımı olduğuna inandığı görülüyor.

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Tabi Elon Musk’ın bu fikirlere ne kadar değer verdiği ise ayrı bir tartışmanın konusu. Zira yeni doğmuş bebeğine 'X Æ A-12 Musk' ismini veren bir insanın kafasının farklı işlediğini düşünmek pek yanlış olmayacaktır.

https://electrek.co/2020/05/07/tesla-employees-believe-elon-musk-harm-survey/

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