Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir ankete katılan Tesla çalışanlarının yarısına göre Elon Musk’ın tweetleri, şirkete zarar veriyor

    Blind isimli platformda açılan bir ankete göre Tesla çalışanlarının bir çoğu, Elon Musk'ın attığı tweetlerin şirkete zarar verdiğini düşünüyor.
    6 gün
    2,6b
    2
    6
    sosyal medya
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bir ankete katılan Tesla çalışanlarının yarısına göre Elon Musk’ın tweetleri, şirkete zarar veriyor
    Tam Boyutta Gör

    Tesla ve SpaceX’in sıra dışı CEO’su Elon Musk attığı tweet’lerle bazen kendini ve şirketini zor durumda bırakabiliyor. Musk’ın Koronavirüs salgını ile ilgili attığı “Corona virüsü paniği aptalca” ve sahibi olduğu otomobil şirketine yönelik “Tesla hisseleri bence çok fazla değerli” tweetleri bu örneklerden sadece birkaçını oluşturuyor.

    Ayrıca Bkz. "Evden çıkmadan Hyundai'den yeni bir araç satın almak mümkün"

    İlginizi Çekebilir Avatar Yatırımcılar Elon Musk’ın Twitter kullanmasını istemiyor

    Musk’ın bu paylaşımları şirket çalışanlarını da rahatsız etmiş gibi duruyor. Buna kanıt ise farklı şirketlerde çalışanların resmi eposta adresleriyle kaydolduğu ancak anonim kimlikle mesaj atabildikleri Blind isimli platformda açılan bir anket. Tesla çalışanlarına uygulanan ve Musk’ın tweetleri ile ilgili işçilerin ne düşündüklerini soran ankette enteresan sonuçlar elde edilmiş.

    50’den fazla çalışana yöneltilen ankette iki sorulmuş: bunlardan ilki Musk’ın Twitter paylaşımları ile ilgili. “Elon Musk’ın Twitter paylaşımları sizce şirketi nasıl etkiliyor?” sorusunda;

    • Tesla’ya fayda sağlıyor
    • Tesla’nın faaliyetlerini hiçbir şekilde etkilemiyor
    • Tesla’ya zarar veriyor seçeneklerine yer verilmiş.

    İkinci soru ise doğrudan Elon Musk ile ilgili. “Sizce, Elon Musk….” cümlesini tamamlamak için katılımcılara;

    • Bir dâhidir
    • Yanlış anlaşılan biridir
    • Bir internet trollüdür
    • Yukarıdakilerin hepsi
    • Yukarıdakilerin hiçbiri şıkları verilmiş.

    Sonuçlara bakıldığında katılımcılardan %53.7’sinin ilk soruya Elon Musk’ın Twitter paylaşımları Tesla’ya zarar veriyor şıkkını seçtiği görülüyor. Diğer soruda ise

    • %26.12’lik oranla çalışanların Musk’ın bir dahi olduğuna,
    • %10.9’luk oranla çalışanların Musk’ın yanlış anlaşıldığına,
    • Yine %10.9’luk oranla çalışanların Musk’ın bir internet trollü olduğuna ve son olarak,
    • %43.5’lik oranla çalışanların Musk’ın verilen seçeneklerden üçünün bir karışımı olduğuna inandığı görülüyor.

    Tabi Elon Musk’ın bu fikirlere ne kadar değer verdiği ise ayrı bir tartışmanın konusu. Zira yeni doğmuş bebeğine 'X Æ A-12 Musk' ismini veren bir insanın kafasının farklı işlediğini düşünmek pek yanlış olmayacaktır.



    https://electrek.co/2020/05/07/tesla-employees-believe-elon-musk-harm-survey/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    TUSAŞ’ın geliştirdiği mobil uygulamayla şirketin ürünleri telefonlarımıza geliyor
    18 sa.
    Tesla’nın “milyon millik pilleri”, elektrikli otomobilleri benzinli araç fiyatlarına çekebilir
    23 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mr. Pink 6 gün en beğenilen
    Kendisi Bolivya darbesinden sonra Almanya'da acilacak Giga Factory icin sahnede gobek atmis biri.

    Bolivya yuksek lityum rezervleriyle unludur ve Bolivya baskani yillarca Somurgeci anlayisa yonelik anlasmalara katiye karsi cikmis bir vatanseverdir.

    Elinde bolivya kani olan, ancak twitter'da attigi meme tweetleriyle, mars hayaliyle kendini bir halt zannettiren tipik bir kapitalist.

    Jeff Bezos mu daha itici yoksa bu adam mi karar veremiyorum. Hic degilse Jeff oldugundan farkli gorunmuyor.
    Kendisi Bolivya darbesinden sonra Almanya'da acilacak Giga Factory icin sahnede gobek atmis biri. Bolivya yuksek lityum rezervleriyle unludur ve Boliv...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    crazywinner3 5 gün
    Elon musk'a neden bu kadar tapıldığını anlamıyorum. Elektrikli arabayı bulmuş gibi davranılıyor. Güzel işleri var fakat onun yanında hyperloop gibi saçma işleri de var. İnsanlar siyah veya beyaz değildir bunu anlayın artık.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    elophidae (Yavuz Ell) 6 gün
    Dünyanın otomotiv planlarını 20 sene ileri sardır, NASA’nın mekiklerini uzaya götür, uydudan internet sistemini kullanılabilir yap bu işleri yaparken binlerce kişiye istihdam sağla, taşlardan birbirine geçen tuğla ürettin diye eleştirsinler. Bu dünya enteresan gerçekten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    anduril25 6 gün
    Bu forumda herhalde Elon ile ilgili bu minvalde 3. yazım olacak. Sosyal medyanın ortaya çıkması ile A.B.D. başkanına bile 15 saniyede sataşabilecek imkana ulaşan birçok insanoğlunda içi boş bir öz güven duygusu oluştu. "2 tweet 3 mention" atan kimse kendisini dünyaya yön veren adamlara yön verdiğini veya ayar çektiğini sanıyor.
    Bu etkinin küçük bir kısmı da gerçekten dünyaya yön veren veya meşhur insanlarda oluştu. Ünlü veya başarılı bazı kişilerin bu durumu kaldıramadıklarından mı yoksa sosyal medyayı oluşturan kitlenin çoğunlukla üst tarafta bahsettiğim kişilerden oluştuğunu düşündüklerinden midir nedir, söylenmeyecek, en son söylenecek veya onlardan duyulmasını abesle karşılayacağımız şeyleri rahatlıkla "tweetleyebiliyorlar". Belkide bir anda milyonlarca insana ulaşabilmek, onları sahip olduklarıyla etkileyebilmek insanda olması gereken fazla bir egoya sebebiyet veriyor. Şunu diyebilirsiniz, adam koskoca otomotiv sektörüne yön veriyor (öyle olduğunu düşünmüyorum. Yo marjinal filan gözükmeye çalışmıyorum, buranın konusu değil) sen gelmiş adamın egosunun fazlalığından dem vuruyorsun ya ne olacağdı. Kardeşim bu adam binlerce kişinin ekmek yediği, onlarca kişinin parasını yatırdığı CEO' su olduğu şirket hakkında hemde aleni bir şekilde manipülasyon yapıyor. Yatırımcıların ve çalışanların emek ve paralarını lego yapmış keyfinin kahyasına göre harcıyor. İnsanlar tepki verince de, "Yeeaaaa her büyük adam gibi Elon' da kendi zamanında anlaşılmıyor. Kafanız almıyor." triplerine girenlere hayret ediyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 6 gün
    teknoloji ve is acisindan kesinlikle bir vizyoner, yapilmiyani yapiyor, kumarbaz gibi riskli islere girsede yurutmeyi beceriyor, gelgelelim kesinlikle politik biri degil, insan iliskileri zayif, bu kadar goz onundeyken yaptigi her hareket her soylem kendisinin ve sirketlerinin imajini zedeliyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Pink 6 gün en beğenilen
    Kendisi Bolivya darbesinden sonra Almanya'da acilacak Giga Factory icin sahnede gobek atmis biri.

    Bolivya yuksek lityum rezervleriyle unludur ve Bolivya baskani yillarca Somurgeci anlayisa yonelik anlasmalara katiye karsi cikmis bir vatanseverdir.

    Elinde bolivya kani olan, ancak twitter'da attigi meme tweetleriyle, mars hayaliyle kendini bir halt zannettiren tipik bir kapitalist.

    Jeff Bezos mu daha itici yoksa bu adam mi karar veremiyorum. Hic degilse Jeff oldugundan farkli gorunmuyor.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TheStarBox (uğurcan ) 6 gün
    Fayda sağlıyor diyenler sağlam yalıyor...

    Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyemeyen adamla calisilmaz. Ben olsam hepsini kovardım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Biyolüminesans bitkiler üretildi 5 gün Apple yöneticisi: AirPods adeta bir orman yangını gibi yayıldı 5 gün Porsche motorundan ilham alınarak espresso makinesi üretildi 5 gün Realme'den 6.000 mAh bataryalı telefon geliyor 5 gün Intel 144 katmanlı NAND Flash üretimine hazır 5 gün Koronavirüs salgınında 1542 yeni vaka 5 gün Huawei ve 18 otomobil şirketi “5G otomobil ekosistemi” kuruyor 5 gün Yerli koronavirüs ilacı TR-C 19’da ruhsat aşamasına gelindi 5 gün PlayStation 5 oyun içi sanal asistanla gelebilir 5 gün Vivo'nun kendi yonga setini geliştirdiği ortaya çıktı 5 gün Türkiye'nin yarısı 16 Mbps ve altında internet hızına sahip 5 gün 3M, LCD ekranlar için optik parmak izi tanıma teknolojisini tanıttı 6 gün X3 ve X50 Youth oldukları düşünülen iki farklı Realme modeli TENAA'da listelendi 6 gün Fosil yakıta ihtiyaç duymayan, prototip jet motoru oluşturuldu 6 gün Twitter ‘Alıntılı RT’ sayacını test ediyor 6 gün iPhone 12 Pro özellikleri sızdırıldı: Böyle giderse lansmana gerek kalmayacak! 6 gün Dünyanın ilk sıfır mavi ışık gece lambası satışa çıkıyor 6 gün OPPO 40W hızlı şarj batarya sağlığına iyi gelmiyor 6 gün Vitalik övdü, ZRX uçtu 6 gün 100 saat batarya süresi sunan ReduxBuds kulaklık bağış rekorları kırıyor 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Bir ankete katılan Tesla çalışanlarının yarısına göre Elon Musk’ın tweetleri, şirkete zarar veriyor Sonraki Robot köpek Spot, Singapur’da “sosyal mesafeyi koruyun” uyarısı yapmak için kullanılıyor 6 gün Google'dan "Müşterinin istediği bir Pixel 4, Google gönderdi on Pixel 4" dedirten ilginç teslimat hatası 6 gün Koronavirüs vakalarında en düşük sayı elde edildi 6 gün Microsoft kendiliğinden ekranı kırılan Surface Laptop 3’leri ücretsiz onaracak 6 gün Amerikan toplumundaki her 5 çocuktan 1'i obezite ile karşı karşıya 6 gün Samsung da banka kartı çıkarıyor 6 gün Bitki virüsleri otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılabilir 6 gün Yeni nesil Volvo otomobiller LiDAR teknolojisiyle donatılacak 6 gün Intel DG1 SiSoftware’de görüldü 6 gün Microsoft'tan İtalya'ya 1.5 milyar dolarlık bulut bilişim yatırımı 6 gün Facebook, karanlık mod seçeneğini tüm masaüstü kullanıcılarına sundu 6 gün Honor X10 grafen soğutma sistemi ile gelecek 6 gün Apple’ın kafa üstü kulaklığı ‘AirPods Studio’ adıyla gelebilir 6 gün Kablosuz mekanik mini klavye? "Anne Pro 2 incelemesi" 6 gün Realme X3 SuperZoom'un 60x yakınlaştırma ile geleceği onaylandı 6 gün 2020'de marketlerde en çok neleri aradık? 6 gün Sony Xperia 10 ve 10 Plus sonunda Android 10 güncellemesi aldı 6 gün Milli insansız kara araçlarımız Mini Tanklar için seri üretime geçiliyor 6 gün Samsung ve Google, Galaxy modellerine RCS özelliğini sunmak için beraber çalışıyor 1 hf. Araştırma, 'ölümcül' sıcaklık ve nem kombinasyonun ortaya çıktığını gösteriyor! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Prison Architect için Yeni Ücretsiz DLC ‘Cleared For Transfer’...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Eşcinsellikten insanlar neden bu kadar nefret ediyor?
    DH Forum
    Philips PUS8204 / PUS8804 Deneyim Grubu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi