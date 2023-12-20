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    Resident Evil 4, iPhone 15 Pro, Mac ve iPad için indirilmeye açıldı

    CAPCOM, beklendiği üzere 20 Aralık'ta Resident Evil 4 mobil oyununu Apple kullanıcılarına sundu. iOS için yalnızca iPhone 15 Pro'larda oynanabilen oyun, ücretsiz ancak uygulama içi satın alımla geldi.
    resident evil 4 iphone 15 pro indir Tam Boyutta Gör
    Capcom’un Resident Evil 4 oyunu Apple cihazlar için indirilebilir. iOS 17 ve üzeri yüklü iPhone 15 Pro, M1 işlemcili iPad ve Mac bilgisayarlarda oynanabilen oyun, ücretsiz olarak indirilmeye açıldı ancak belli bir noktaya kadar ücretsiz oynayabiliyorsunuz, tam oyun için satın almanız gerekiyor. Bu noktada oyunun Türkiye fiyatının 539 TL olduğunu belirtelim.

    Resident Evil 4 mobil oyunu 64.2 GB büyüklüğünde ancak çoğu ücretsiz büyük oyun gibi başlangıçta ekstra dosya indiriyor. Oyunun tam kilidini açmak için satın alım yapmanız gerekiyor. 17 Ocak'a kadar %50 indirim sunuluyor. DLC gibi ek içerikler ayrı olarak satın alınabiliyor. Kayıt verileri Game Center üzerinden senkronize ediliyor.

    Geliştiricinin modern oynanış, yeniden tasarlanmış hikaye ve canlı detaylı grafikleriyle öne çıkardığı Resident Evil 4’te Racon City’deki biyolojik felaketten altı yıl sonrasında başkanın kaçırılan kızını kurtarmak için görevlendirilen Leon S. Kennedy adında bir ajanın yerine geçiyorsunuz. Hayatta kalma-korku türünde mobil oyunları sevenlerin ilgisini çekecektir.

    Resident Evil 4 Resident Evil 4 Resident Evil 4 Resident Evil 4 Games Ücretsiz 64,2 GB

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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