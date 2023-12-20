Resident Evil 4, iPhone 15 Pro, Mac ve iPad için indirilmeye açıldı

Resident Evil 4 mobil oyunu 64.2 GB büyüklüğünde ancak çoğu ücretsiz büyük oyun gibi başlangıçta ekstra dosya indiriyor. Oyunun tam kilidini açmak için satın alım yapmanız gerekiyor. 17 Ocak'a kadar %50 indirim sunuluyor. DLC gibi ek içerikler ayrı olarak satın alınabiliyor. Kayıt verileri Game Center üzerinden senkronize ediliyor.
Geliştiricinin modern oynanış, yeniden tasarlanmış hikaye ve canlı detaylı grafikleriyle öne çıkardığı Resident Evil 4’te Racon City’deki biyolojik felaketten altı yıl sonrasında başkanın kaçırılan kızını kurtarmak için görevlendirilen Leon S. Kennedy adında bir ajanın yerine geçiyorsunuz. Hayatta kalma-korku türünde mobil oyunları sevenlerin ilgisini çekecektir.
Resident Evil 4 Games Ücretsiz 64,2 GBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.