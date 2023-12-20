Resident Evil 4, iPhone 15 Pro, Mac ve iPad için indirilmeye açıldı

Tam Boyutta Gör Capcom’un Resident Evil 4 oyunu Apple cihazlar için indirilebilir. iOS 17 ve üzeri yüklü iPhone 15 Pro, M1 işlemcili iPad ve Mac bilgisayarlarda oynanabilen oyun, ücretsiz olarak indirilmeye açıldı ancak belli bir noktaya kadar ücretsiz oynayabiliyorsunuz, tam oyun için satın almanız gerekiyor. Bu noktada oyunun Türkiye fiyatının 539 TL olduğunu belirtelim.

Yeni Resident Evil oyunları yolda 2 hf. önce eklendi

Resident Evil 4 mobil oyunu 64.2 GB büyüklüğünde ancak çoğu ücretsiz büyük oyun gibi başlangıçta ekstra dosya indiriyor. Oyunun tam kilidini açmak için satın alım yapmanız gerekiyor. 17 Ocak'a kadar %50 indirim sunuluyor. DLC gibi ek içerikler ayrı olarak satın alınabiliyor. Kayıt verileri Game Center üzerinden senkronize ediliyor.

Geliştiricinin modern oynanış, yeniden tasarlanmış hikaye ve canlı detaylı grafikleriyle öne çıkardığı Resident Evil 4’te Racon City’deki biyolojik felaketten altı yıl sonrasında başkanın kaçırılan kızını kurtarmak için görevlendirilen Leon S. Kennedy adında bir ajanın yerine geçiyorsunuz. Hayatta kalma-korku türünde mobil oyunları sevenlerin ilgisini çekecektir.

Resident Evil 4 Games Ücretsiz 64,2 GB

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Resident Evil 4, iPhone 15 Pro, Mac ve iPad için indirilebilir