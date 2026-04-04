Yeni Resident Evil filmi şaşırtabilir: "Mad Max: Fury Road'un korku versiyonu"

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en sevilen serilerinden olan Resident Evil, sinemada şansını tekrar deneyeme hazırlanıyor. Üstelik bu kez işin başında dikkat çekici bir isim var. Weapons (Silahlar) ile son yılların en çok konuşulan korku filmlerinden birine imza atan Zach Cregger, bu yeni filmi hem yazdı hem yönetti.

Yeni Resident Evil Filmi Test Gösterimine Katılanları Etkilemeyi Başardı

Cregger'ın varlığıyla daha da ilgi çekici hâle gelen Resident Evil filminin ilk test gösterimi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. World of Reel'ın aktardığı bilgilere göre ilk test gösterimi oldukça iyi geçmiş. Katılımcıların beğenisini kazanan yeni Resident Evil'ın, gerilimin bir an bile düşmediği 90 dakikalık bir korku-gerilim filmi olduğu söyleniyor. Hatta izleyenlerden biri filmi Mad Max: Fury Road'a benzeterek "Fury Road'un korku versiyonu" diyor. Bu tanımlama, bizi daha önce izlediklerimizden farklı bir Resident Evil filminin beklediğini gösteriyor.

Filmin merkezinde yer alan Bryan karakterini Austin Abrams (Euphoria, Weapons) canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Paul Walter Hauser, Kali Reis, Zach Cherry ve Johnno Wilson eşlik ediyor. Film, 18 Eylül 2026'da vizyona girecek.

