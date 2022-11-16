Resident Evil Village Gold Edition - İnceleme: Oyuna dönmeye değer mi?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl konsolların ilk senesi olması sebebiyle ne yazık ki oyun anlamında çok yoğun bir yıl olmadı. Ancak oyunlardan bir tanesi beni hem çocukluğuma götürdü hem de büyük bir keyif verdi. Evet, Resident Evil Village'tan bahsediyorum. Resident Evil Village'ın Resident Evil 4'e benzemesi sebebiyle benim en sevdiğim biri oyunlardan olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda tüm heyecanımı Resident Evil 4 Remake'e yöneltmişken de bu yazımıza konu olan Resident Evil Village Shadows of Rose'u görünce bir hayli sevindim diyebilirim. Çünkü hem tadı damağımda kalan Resident Evil Village'a yeni bir hikaye görevi ekliyor hem de serinin alıştığımız kamera açısı üçüncü şahıs bakış açısıyla oynayabildiğimiz bir mod geliyor.

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Aslında bu Gold Edition olarak sunulan paket geçtiğimiz haftalarda çıkışını yaptı ancak bildiğiniz gibi oyun dünyası son birkaç haftadır bir hayli yoğun. O yüzden ne yazık ki biraz geç deneyimledim. Ama baştan şunu söyleyebilirim ki Resident Evil Village'ı özlemişim ve bu yeni sürüm özlememi giderdi, en azından Resident Evil 4 Remake'e kadar. Öncelikle bu Gold Edition'ın içerisinde neler var onları bir sıralayalım:

Resident Evil Re:Verse

Resident Evil Village Street Wolf Outfit

Resident Evil Village Trauma Pack

Resident Evil Village Winters Expansion

Ve tabii ki oyunun kendisi

Trauma Pack ve Street Wold Outfit ile ilgili bahsedecek çok da bir şey yok aslında. Bu pakette asıl dikkat edilmesi gereken içerikler Resident Evil Re:Verse ve Resident Evil Village Winters Expansion. Resident Evil Village Winters Expansion'dan başlayalım.

Resident Evil Village Winters Expansion

Bu genişleme paketindeki en önemli içerik şüphesiz Shadows of Rose isimli hikaye DLC'si. Bu DLC'de son iki oyunda ana karakterimiz olan Ethan'ın kızı Rose'un büyümüş halini kontrol ediyoruz. Baştan uyaralım ana oyunu oynamayanlar bu DLC'yi oynamasın, önce ana oyunu oynasın. Bu tarz hikaye DLC'lerinde benim iki farklı beklentim oluyor. Ya ana oyun içerisinde tam açıklanmayan bir olayı detaylı bir şekilde bize açıklamasını beklerim ya da hikayenin bir sonraki oyunla bağlanacağı noktayı farklı bir mekanik veya farklı bir bölgeyle bana anlatmasını isterim. Bu DLC için sanıyorum ki ikincisi geçerli ama tam olarak değil.

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Bu DLC bizleri iki farklı bölgeye götürüyor ve ana oyunda olduğu gibi bulmacaları çözerek, korkulu dakikalar yaşayarak oralardan kaçmaya çalışıyoruz. Oynanış anlamında tek farklılık Rose'un gücü olması. Ama bu güç de oyunun büyük bir bölümünde bulmaca çözmekten ileri gidemiyor. Bundan şikayetçi değilim yanlış anlaşılmasın zaten oyunun sunduğu oynanış benim için gayet yeterliydi. Bu güç sayesinde farklı bir bulmaca mekaniği gelmiş olması da ekstra bir güzellik. DLC'nin bizi götürdüğü bu iki mekan ise kızdığım nokta. Çünkü ana oyunda gittiğimiz yere bir kez daha gidiyoruz. Bu da açıkçası beni biraz üzdü çünkü hikayenin devamı niteliğinde ya da bir sonraki oyunla bağlantı noktası niteliğinde olduğu için farklı bir bölgeyi görmek isterdim. Ama yine de bu durum beni çok rahatsız etmedi çünkü gergin gezme esnasında neyin nerede olduğunu öğrenmek çok kısa sürdü. DLC'nin kendi içerisindeki hikayeyi değerlendirdiğimizde sıradan bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz, öyle çok büyük bir amaca sahip değil. Ama sonraki oyunla bağlantıda bu DLC kullanılırsa elbette DLC'yi oynayanlar için daha keyifli olacaktır. Bu arada oyunun süresi de kısa, yaklaşık 5 saat gibi bir sürede DLC'yi bitirebilirsiniz.

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DLC ile ilgili aslında Resident Evil Village Winters Expansion paketi ile ilgili bahsedilmesi gereken diğer detay ise üçüncü şahıs bakış açısı modu. Bu paket sayesinde ister ana oyunu ister DLC'yi bu kamera açısıyla da oynayabiliyorsunuz. DLC'yi ben tamamen bu modda oynadım ve çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Bu yüzden kesinlikl güzel bir yenilik diyebiliriz. Umuyorum ki bir sonraki oyunda en başından bu iki seçenek ile gelir. Genel olarak DLC ile ilgili son yorumumu yapmam gerekirse keyif aldığım bir DLC olduğunu söyleyebilirim özellikle üçüncü şahıs bakış açısı moduyla. Ancak ne yazık ki DLC ana oyunun üzerine kayda değer bir şey koymuyor. Eğer benim gibi ana oyunu seve seve oynadıysanız ve şu anda heyecanla Resident Evil 4 Remake'i bekliyorsanız, bu pakete mutlaka göz atın keyif alacaksınız. Ama ana oyun için sizin için öylesine bir oyun mantığındaysa bu DLC'ye bakmanıza da gerek yok.

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Resident Evil Re:Verse

Geldik Resident Evil Re:Verse'e. Ne yazık ki burada söyleyebileceğim pek bir şey yok çünkü oyun içerik anlamında çok düşük. Evet, güzel bir potansiyele sahip. Keyifli bir deneyim sunabilir ama ne yazık ki şu an değil. Karakterler kısıtlı, haritalar kısıtlı ve teknik olarak da sorunlar var. Ama dediğim gibi eğlenceli bir deneyim potansiyeli çok yüksek. Eğer Capcom birden vazgeçip oyunu böyleyece bırakmaz ve içeriklere devam ederse bu oyun ilerleyen süreçte çok daha keyifli bir hale gelebilir.

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Resident Evil Village Gold Edition - İnceleme