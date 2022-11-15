Xbox Game Pass’e Kasım sonuna kadar eklenecek oyunlar açıklandı

- Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar
- Bugün eklendi
- 17 Kasım
- 22 Kasım
- 29 Kasım
- Game Pass kütüphanesindeki oyunlara eklenecek DLC'ler
- 30 Kasım'da Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar
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Microsoft, önümüzdeki iki hafta içinde Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunları açıkladı. Ayrıca bu ayın sonunda Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar belli oldu.
Kasım’ın ilk iki haftasında Football Manager 2023 ve The Walking Dead: A New Frontier oyunlarını ekleyerek dikkat çeken Microsoft, kalan iki haftada 10 farklı oyunu Game Pass’e ekliyor. Bu oyunlar arasında, çıkışıyla aynı anda Game Pass’e eklenecek oyunlar da bulunuyor.
Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar
Bugün eklendi
- Pentiment (Konsol ve PC)
- Somerville (Konsol ve PC)
17 Kasım
- Dune: Spice Wars (Ön İzleme) (PC)
- Ghostlore (Ön İzleme) (PC)
- Lapin (Konsol ve PC)
- NORCO (Konsol)
22 Kasım
- Gungrave G.O.R.E (Konsol ve PC)
29 Kasım
- Insurgency: Sandstorm (Bulut ve Konsol)
- Soccer Story (Konsol ve PC)
- Warhammer 40,000: Darktide (PC)
Game Pass kütüphanesindeki oyunlara eklenecek DLC'ler
- The Elder Scrolls Online: Firesong (Eklendi)
- The Elder Scrolls Online: Dark Heart of Skyrim Celebration (17-29 Kasım arası geçerli etkinlik)
- Dead by Daylight: Forged in Fog (22 Kasım)
30 Kasım'da Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar
- Archvale
- Deeeer Simulator
- Final Fantasy XIII-2
- Mind Scanners
- Mortal Shell
- Space Warlord Organ Trading Simulator
- Undungeon
- Warhammer 40,000: Battlesector
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