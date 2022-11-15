Tam Boyutta Gör

Microsoft, önümüzdeki iki hafta içinde Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunları açıkladı. Ayrıca bu ayın sonunda Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar belli oldu.

Kasım’ın ilk iki haftasında Football Manager 2023 ve The Walking Dead: A New Frontier oyunlarını ekleyerek dikkat çeken Microsoft, kalan iki haftada 10 farklı oyunu Game Pass’e ekliyor. Bu oyunlar arasında, çıkışıyla aynı anda Game Pass’e eklenecek oyunlar da bulunuyor.

Assassin's Creed Valhalla Game Pass'e eklenebilir 2 gün önce eklendi

Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar

Bugün eklendi

Pentiment (Konsol ve PC)

Somerville (Konsol ve PC)

17 Kasım

Dune: Spice Wars (Ön İzleme) (PC)

Ghostlore (Ön İzleme) (PC)

Lapin (Konsol ve PC)

NORCO (Konsol)

Tam Boyutta Gör

22 Kasım

Gungrave G.O.R.E (Konsol ve PC)

Tam Boyutta Gör

29 Kasım

Insurgency: Sandstorm (Bulut ve Konsol)

Soccer Story (Konsol ve PC)

Warhammer 40,000: Darktide (PC)

Tam Boyutta Gör

Game Pass kütüphanesindeki oyunlara eklenecek DLC'ler

The Elder Scrolls Online: Firesong (Eklendi)

The Elder Scrolls Online: Dark Heart of Skyrim Celebration (17-29 Kasım arası geçerli etkinlik)

Dead by Daylight: Forged in Fog (22 Kasım)

30 Kasım'da Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

Archvale

Deeeer Simulator

Final Fantasy XIII-2

Mind Scanners

Mortal Shell

Space Warlord Organ Trading Simulator

Undungeon

Warhammer 40,000: Battlesector

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Xbox Game Pass’e Kasım sonuna kadar eklenecek oyunlar açıklandı