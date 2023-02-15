Resident Evil Village VR modu geliyor: İşte oynanış videosu

Tam Boyutta Gör Sürükleyici hayatta kalma korku-gerilim oyunu Resident Evil Village’ın VR modunun oynanış görüntülerini içeren yeni bir video yayınlandı.

Resident Evil Village Gold Edition - İnceleme 3 ay önce eklendi

Geçen yıl Haziran ayında yayınlanan ilk teaser ile kıyaslandığında geliştirme ve iyileştirmeler olduğu görülüyor. Örneğin; Ethan’ın artık kollarının tamamı ellerine bağlı; önceden havada öylece süzülen eller görmüştük. Başka bir bölümde Ethan’ın ceketine uzandığını ve meşale çıkardığını görüyoruz. Bu, sanal gerçeklik modunun orijinale kıyasla çok daha zevkli olacağının göstergelerinden biri. Fragmanda ayrıca eşya etkileşimlerine, silah yönetimine, atış poligonuna göz atıyoruz.

Resident Evil Village VR mod ne zaman çıkacak?

Resident Evil Village VR mod, 22 Şubat’ta ücretsiz DLC olarak çıkacak. Sanal gerçeklik modunun demosunun da yayılanacağı onaylandı.

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Resident Evil Village VR modu oynanış videosu yayınlandı