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    Anlık Bildirim

    Resident Evil Village VR modu geliyor: İşte oynanış videosu

    Sony, Resident Evil Village oyununun sanal gerçeklik modu için yeni fragman yayınladı. Resident Evil Village VR modu oynanış videosu yayınlanırken çıkış tarihi de paylaşıldı.
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    Resident Evil Village VR Mod trailer (fragman) Tam Boyutta Gör
    Sürükleyici hayatta kalma korku-gerilim oyunu Resident Evil Village’ın VR modunun oynanış görüntülerini içeren yeni bir video yayınlandı.

    Geçen yıl Haziran ayında yayınlanan ilk teaser ile kıyaslandığında geliştirme ve iyileştirmeler olduğu görülüyor. Örneğin; Ethan’ın artık kollarının tamamı ellerine bağlı; önceden havada öylece süzülen eller görmüştük. Başka bir bölümde Ethan’ın ceketine uzandığını ve meşale çıkardığını görüyoruz. Bu, sanal gerçeklik modunun orijinale kıyasla çok daha zevkli olacağının göstergelerinden biri. Fragmanda ayrıca eşya etkileşimlerine, silah yönetimine, atış poligonuna göz atıyoruz.

    Resident Evil Village VR mod ne zaman çıkacak?

    Resident Evil Village VR mod, 22 Şubat’ta ücretsiz DLC olarak çıkacak. Sanal gerçeklik modunun demosunun da yayılanacağı onaylandı.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 10 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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