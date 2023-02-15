Resident Evil Village VR modu geliyor: İşte oynanış videosu

Geçen yıl Haziran ayında yayınlanan ilk teaser ile kıyaslandığında geliştirme ve iyileştirmeler olduğu görülüyor. Örneğin; Ethan’ın artık kollarının tamamı ellerine bağlı; önceden havada öylece süzülen eller görmüştük. Başka bir bölümde Ethan’ın ceketine uzandığını ve meşale çıkardığını görüyoruz. Bu, sanal gerçeklik modunun orijinale kıyasla çok daha zevkli olacağının göstergelerinden biri. Fragmanda ayrıca eşya etkileşimlerine, silah yönetimine, atış poligonuna göz atıyoruz.
Resident Evil Village VR mod ne zaman çıkacak?
Resident Evil Village VR mod, 22 Şubat’ta ücretsiz DLC olarak çıkacak. Sanal gerçeklik modunun demosunun da yayılanacağı onaylandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah