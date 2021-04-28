Resmen açıklandı: F1 yeniden Türkiye'de!

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Bu sene 11-13 Haziran tarihlerinde Kanada’da düzenlenmesi planlanan F1 yarışı koronavirüs nedeniyle iptal edildi ve Türkiye’ye devredildi. Türkiye, 11-13 Haziran tarihlerinde Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak. Takvimdeki değişiklik F1 tarafından resmen duyuruldu.

Geçen sene koronavirüs nedeniyle iptal olan yarışların yerine dahil olan Türkiye, Kasım ayında seyircisiz olarak ev sahipliği yapmıştı. Bu sene de fırsat doğdu ve Kanada’nın yerine yarış takvimine girme fırsatı elde ettik. 6 Haziran’da Bakü’de düzenlenecek F1 yarışının bir hafta sonrasında Türkiye GP yapılacak. İstanbul ayrıca 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi Finali'ne de ev sahipliği yapacak.

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Yarışın seyircili olup olmayacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçen sene yarışın seyircili olarak yapılacağı söylenip birkaç hafta kala seyircisiz yapılmasına karar verilmişti. Geçen sezon düzenlenen yarış ilginç anlara sahne olmuştu. Hem hava hem de pist durumundan dolayı farklı bir yarış izlemiştik. Yarış sonunda Lewis Hamilton şampiyonluğunu ilan etmişti. F1 yönetimi Türkiye’deki organizasyondan memnun kalmış olacak ki Kanada GP gibi önemli bir yarışın yerine Türkiye GP dahil edildi. Anlaşma yalnızca bu sezonu kapsıyor.

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