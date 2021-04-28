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    Resmen açıklandı: F1 yeniden Türkiye'de!

    F1 yönetimi resmen duyurdu. Bu sene Kanada GP takvimden çıkarıldı ve yerine Türkiye eklendi. İstanbul Park, 11-13 Haziran'da F1'e ev sahipliği yapacak.
    28 Nisan 2021, 19:16 (Güncellendi, 8 sa.)
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    Zamazingo
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Resmen açıklandı: F1 yeniden Türkiye'de!
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    Bu sene 11-13 Haziran tarihlerinde Kanada’da düzenlenmesi planlanan F1 yarışı koronavirüs nedeniyle iptal edildi ve Türkiye’ye devredildi. Türkiye, 11-13 Haziran tarihlerinde Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak. Takvimdeki değişiklik F1 tarafından resmen duyuruldu.

    Geçen sene koronavirüs nedeniyle iptal olan yarışların yerine dahil olan Türkiye, Kasım ayında seyircisiz olarak ev sahipliği yapmıştı. Bu sene de fırsat doğdu ve Kanada’nın yerine yarış takvimine girme fırsatı elde ettik. 6 Haziran’da Bakü’de düzenlenecek F1 yarışının bir hafta sonrasında Türkiye GP yapılacak. İstanbul ayrıca 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi Finali'ne de ev sahipliği yapacak.

    Resmen açıklandı: F1 yeniden Türkiye'de!
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    Yarışın seyircili olup olmayacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçen sene yarışın seyircili olarak yapılacağı söylenip birkaç hafta kala seyircisiz yapılmasına karar verilmişti. Geçen sezon düzenlenen yarış ilginç anlara sahne olmuştu. Hem hava hem de pist durumundan dolayı farklı bir yarış izlemiştik. Yarış sonunda Lewis Hamilton şampiyonluğunu ilan etmişti. F1 yönetimi Türkiye’deki organizasyondan memnun kalmış olacak ki Kanada GP gibi önemli bir yarışın yerine Türkiye GP dahil edildi. Anlaşma yalnızca bu sezonu kapsıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    seckinim 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Kanada'da 14 gün karantinaya girmeden yarışmak mümkün olmadığı için" yedek lastik olarak bizi seçmişler.
    4 Yanıt Yanıtla +35
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    mgundog (m gundog) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şükür düzgün haber gördük
    Yanıtla +18
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    The Hollow 8 sa. ( Mesaj Silindi ) seckinim
    Yol yabdı.
    Yanıtla +15
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    yukleniyor (Rocky Balbao) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    tvde izlemenin pek keyfi olmuyor sinek fızıltısı gibi oluyor. bunu yerinde izlemek keyifli
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    M MK* (m k) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biletler?
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    İ İhsanblack02 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz boşuna kapanıyoruz bak şu yarışlar olmadan yine kapanacağız defalarca ama vakalar düşmez bu kafayla. İnsanlar bunalıyor. Bir işe yaramıyor
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    Denorath 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah bu sefer seyirci alırlar. Umarım F1’in daimi ayaklarından biri olur İstanbul Park 👍🏻
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    C Chillout 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buna bi gazoz içilir
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    MuharremAylar (Kenan ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haziran'a kadar tam kapanma yapsak da bu sefer gidip yerince canlı izlesek olma mı?
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar bunu izlemekten ne zevk alıyor anlamıyorum. Çok sıkıcı bence.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    C CleanCoders (Fatih ) 16 dk. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    bence de, tıpkı futbol gibi sıkıcı geliyor bana, basketbol zevkli oluyor. gerçi basketbolu da pek takip etmiyorum
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    Vatov 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım seyircili olur Plat ya da en kötü Gold 1 bilet almak lazım. 2005'te gittiğimden bu yana bir daha gidemedim.
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    end0plazmikretikulum 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    mantıklı karar, özellikle lojistik açısından bizim pist kadar mantıklı yer yoktu. Bizden önceki yarış Bakü'de, sonraki yarışlar da uzun bir süre Avrupa'da olacak. Takvimde var olan yarışın boş geçilmesindense gerçekten iyi olan pistimizin gelmesi büyük fırsat. Rusya, Abu Dabi gibi inanılmaz sıkıcı pistler sırf tonla para döktükleri için takvimde yere sahipler. Bu sene Suudi Arabistan ve seneye Miami de bu sıkıcı ve paralı pistler arasında yer alacak. Elimizde gerçekten çok iyi bir pist ve tesis var ancak paramız olmadığı ve reklam edilmediği için olması gerektiği gibi kullanamamız oldukça üzücü. 2006 ve 2010'da gitmiştim. Umarım zevkli bir yarış izleriz
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    rasterx 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı olsun
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    2852 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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