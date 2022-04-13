E-Devlet'in hacklendiği iddiası hakkında resmi açıklama geldi

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Akşam saatlerinde ortaya atılan iddialara göre milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik fotoğrafı, sigorta bilgileri, diploma puanı gibi pek çok verinin sızdırıldığı iddia edilmişti. İddialara göre sızıntının kaynağı olarak e-Devlet ve çeşitli kamu kurumlarının veri tabanı olduğu belirtiliyordu. Konu hakkında kamu kurumlarından resmi açıklama geldi.

E-devlet hacklendi iddiası 3 sa. önce eklendi

E-devlet hacklendi iddiası yalanlandı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada veri sızıntısı iddiası yalanlandı. Kamu kurumlarından herhangi bir veri sızıntısı olmadığı açıklandı. Yapılan açıklamada, “Bu tür paylaşımların bir oltalama ve dolandırcılık yöntemi olduğu” ifade edilirken vatandaşları paniğe sevk eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Veri sızıntısı hakkında E-Devlet'ten açıklama

E-Devlet’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise e-Devlet’te kimlik kartı görseli, aile, eğitim, çalışma veya sağlık verisi gibi verilerin tutulmadığı ve herhangi bir veri sızıntısı olmadığı duyuruldu.

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