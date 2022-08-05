Dijital banka şirketi Revolut, Singapur’da kripto para satışına başlıyor

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Dünyanın en hızlı gelişme gösteren dijital bankalarından biri olan Revolut, Singapur'da kripto para satışına başlayacağını açıkladı. Şirket, Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) onay aldı

Şirketten yapılan açıklamada, Revolut’un standart ve premium planlarda yüzde 2,5 ve yüzde 1,5 işlem ücreti (komisyon )alacağı belirtildi.

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Revolut, müşterilerin 27 farklı gerçek para birimini, altın (XAU) ve gümüşü (XAG) 80'i aşkın kripto para birimine dönüştürebileceğini söyledi. Dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi olan Revolut, Covid-19'un başlangıcıyla müşteri sayısında ciddi artış yaşadı. Ocak 2020'den bu yana altı kat büyüme elde etti. Şirketin gelirlerinde ciddi artış yaşandı.

Şirket, standart ve premium kullanıcıların bir aydaki işlem değeri olan sırasıyla 3.634 dolar ve 10.902 dolar değerini aştığında ek yüzde 0,5 oranında ücret alınacağını söyledi.

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