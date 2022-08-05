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    Dijital banka şirketi Revolut, Singapur’da kripto para satışına başlıyor

    Dijital bankacılık uygulaması Revolut, kripto para birimleri ile yakından ilgileniyor. Bu kez Revolut, Singapur’daki kullanıcılara kripto para birimi hizmetleri sunmaya başladı. 
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    Revolut, Singapur’da kripto para satışına başlıyor
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    Dünyanın en hızlı gelişme gösteren dijital bankalarından biri olan Revolut, Singapur'da kripto para satışına başlayacağını açıkladı. Şirket, Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) onay aldı

    Şirketten yapılan açıklamada, Revolut’un standart ve premium planlarda yüzde 2,5 ve yüzde 1,5 işlem ücreti (komisyon )alacağı belirtildi. 

    Revolut, müşterilerin 27 farklı gerçek para birimini, altın (XAU) ve gümüşü (XAG) 80'i aşkın kripto para birimine dönüştürebileceğini söyledi. Dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi olan Revolut, Covid-19'un başlangıcıyla müşteri sayısında ciddi artış yaşadı. Ocak 2020'den bu yana altı kat büyüme elde etti. Şirketin gelirlerinde ciddi artış yaşandı.

    Şirket, standart ve premium kullanıcıların bir aydaki işlem değeri olan sırasıyla 3.634 dolar ve 10.902 dolar değerini aştığında ek yüzde 0,5 oranında ücret alınacağını söyledi.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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