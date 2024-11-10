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Tam Boyutta Gör Singapur, yakın zamanda pasaportsuz geçiş teknolojisini uygulamaya başladı. Bu teknolojiyle, ülkeye gelen veya ülkeden ayrılan ziyaretçiler ve göçmenler pasaportlarını göstermelerine gerek kalmadan, sadece yüz ve iris taraması kullanılarak geçiş yapabiliyor.

Geçiş süresi 25 saniyeden 15 saniyeye indi

Tam Boyutta Gör 30 Eylül itibariyle Singapur Changi Havalimanı'ndaki tüm terminallerde kullanılmaya başlayan teknoloji ile her yolcu için ortalama geçiş süresinin 25 saniyeden 10 saniyeye düştüğü belirtiliyor.

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Singapur Göçmenlik ve Kontrol Kurumu'ndan (ICA) alınan verilere göre, 15 Ekim 2024 itibarıyla yaklaşık 1,5 milyon yolcunun pasaportsuz geçiş girişimi kapsamında pasaport göstermeden işlemlerini tamamlamış durumda.

Pasaportsuz teknolojiye rağmen, ICA tüm yolcuların pasaportlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini, çünkü gidilen ülkelerdeki göçmenlik izni için gerekebileceğini söylüyor. Aynı zamanda pasaportların kimlik doğrulama için gösterilmesinin istenebileceği belirtiliyor.

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Singapur, pasaportsuz geçiş teknolojisini kullanmaya başladı