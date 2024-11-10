Singapur, pasaportsuz geçiş teknolojisini kullanmaya başladı

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Singapur Göçmenlik ve Kontrol Kurumu'ndan (ICA) alınan verilere göre, 15 Ekim 2024 itibarıyla yaklaşık 1,5 milyon yolcunun pasaportsuz geçiş girişimi kapsamında pasaport göstermeden işlemlerini tamamlamış durumda.
Pasaportsuz teknolojiye rağmen, ICA tüm yolcuların pasaportlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini, çünkü gidilen ülkelerdeki göçmenlik izni için gerekebileceğini söylüyor. Aynı zamanda pasaportların kimlik doğrulama için gösterilmesinin istenebileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über