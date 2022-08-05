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    Solana ağında birikim mevduatları şişiriliyor mu?

    Solana ağında DeFi platformları geliştiren iki yazılımcı çifte depozito sayımı ile mevduat miktarlarını şişirdiğini itiraf etti. Yani aslında toplam mevduat miktarı çok daha düşük. 
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    Solana
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    Kripto para dünyası bugün trilyon dolarlık değere sahip bir pazar haline geldi ancak bankalar gibi oturmuş ve güvenli sistemlerin olmaması, her şeyin yazılıma dayanması oldukça korkutucu. Bunun örnekleri de yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı.

    Solana ağı şişirildi mi?

    Geçtiğimiz aylarda fiyatı 260$ seviyesine kadar çıkarak yatırımcısına büyük paralar kazandıran Solana ağında biriken mevduat da 15 milyar dolar seviyesine çıkmıştı. Ne var ki bu rakamların şişirildiği ifade ediliyor.

    Yapılan bir açıklamaya göre Solana ağının iki dev havuzu Saber ve Sunny çifte depozite sayımı sayesinde mevduat büyüklüklerini görünüşte çoğalttı. Yani bir yatırım iki olarak sayıldı. Bu iki havuzun elde ettiği en büyük pay Solana ağında 10.5 milyar dolar birikim varken 7.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Çifte depozite sayımı devam ettiği için Solana ağı haliyle şişmeye devam etti ve 15 milyar dolar mevduata ulaştı. Önce 188$ sonrasında ise 260$ seviyelerine kadar çıkan SOL fiyatı sonrasında büyük düşüşe yakalandı ve haliyle yatırımcılar mağdur oldu.

    İşin kötü tarafı çifte depozite sayımı Ethereum ağında da mevcut. Ethereum ağı da 60 milyar dolar üzerinde mevduata sahip ancak görünen o ki pek çok DeFi platformu çifte depozite sayımı ile mevduatlarını şişirmiş. Bir denetleme de olmadığı için adeta kim kime dum duma durumu yaşanıyor. Muhtemelen tüm blok zincirlerinde bu tür vakalar mevcut. Mevduatların büyüklüğünü gören yatırımcı da haliyle bu paralara yatırım yapıyor. Mağduriyetler ise bir türlü giderilemiyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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