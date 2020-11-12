Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rezvani'nin 1300 beygirlik canavarı Hercules 6x6 ile tanışın

    Agresif tasarımıyla dikkat çeken Hercules 6x6, Kevlar zırh gibi pek çok üst düzey koruma özelliğine sahip Military Edition versiyonu ve 1318 beygirlik süperşarjlı V8 üniteyle satın alınabiliyor.
    20 sa.
    1,5b
    3
    3
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Rezvani'nin 1300 beygirlik canavarı Hercules 6x6 ile tanışın
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıllarda 'Tank' ile en ilginç SUV modellerden birini karşımıza çıkaran Rezvani, yeni canavarı Hercules 6x6 üzerindeki örtüyü sonunda kaldırdı. Farklı motor seçenekleriyle tercih edilebilen Hercules 6x6'nın gücü 1300 beygire kadar çıkıyor.

    Jeep Gladiator temelleri üzerine inşa edilen Hercules 6x6'nın tasarımı önden bakıldığında Rezvani Tank ile oldukça benzer. Fakat B sütunundan itibaren 2438 mm uzunluğunda bir kasa ve dört arka tekerlek gibi bambaşka detaylar karşımıza çıkıyor. Tavana konumlandırılmış LED ışıklar, kasanın kenarlarındaki bronz renkli rollbar ve 37 inç offroad lastiklerle çevrili kişiselleştirilebilir jantlar da Hercules 6x6'nın tasarım detayları arasında.

    Ayrıca Bkz. "KKTC'nin yerli otomobili Günsel Türkiye'ye geliyor"

    Hercules 6x6'nın dış tasarımı hayli farklı olsa da iç mekanı temel aldığı Jeep modeliyle oldukça benzer. 9 inç ekrana ve Apple CarPlay desteğine sahip Alpine bilgi-eğlence sistemi gibi farklılıklar da yok değil. Ayrıca müşteriler premium deri koltuklar ve süet tavan döşemesinin dahil olduğu Napa deri paketini de ekstra ücret karşılığı tercih edebiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar 700 beygirlik arazi canavarı 2021 RAM 1500 TRX tanıtıldı

    Rezvani'nin 1300 beygirlik canavarı Hercules 6x6 ile tanışın
    Tam Boyutta Gör

    Rezvani Hercules 6x6'nın kaputu altında dört farklı seçenek söz konusu. Giriş seviyesinde 289 beygir güç ve 353 Nm tork üreten 3.6 litre Pentastar V6 ünite bulunuyor. Müşteriler ayrıca 260 beygir güç ve 600 Nm tork üreten 3.0 litre EcoDiesel V6 üniteyi de tercih edebiliyor. Daha fazla güç isteyenler için 507 beygirlik 6.4 litre HEMI V8 de seçenekler arasında.

    Hercules 6x6'nın kalbindeki en güçlü seçenek ise yoğun bir modifikasyon sürecinden geçirilen süperşarjlı 7.0 litre V8 ünite. Yeni pistonlar ve eksantrik mili gibi güncellemelerden geçirilen motorun gücü 1318 beygire, tork değeri ise 1341 Nm'ye çıkarılmış. İlk üç seçenek 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor. 7.0 litrelik motorda ise Ram 1500 TRX kaynaklı 8 ileri otomatik şanzıman tek seçenek.

    Ayrıca Bkz. "KKTC'nin yerli otomobili Günsel Türkiye'ye geliyor"

    Motor tercihi fark etmeksizin tüm Hercules 6x6 modellerinde sürücünün 6x2, 6x4 ve 6x6 sürüş modları arasında seçim yapmasını sağlayan bir sistem standart olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra Fox süspansiyonlar ve Dana 60 akslar da Hercules 6x6'nın özellikleri arasında.

    Rezvani'nin 1300 beygirlik canavarı Hercules 6x6 ile tanışın
    Tam Boyutta Gör

    Military Edition versiyonu

    Standart Hercules 6x6 size yeteri kadar ilgi çekici gelmediyse Military Edition versiyonu da mevcut. Adının hakkını veren bu versiyonda Kevlar zırh, kurşun geçirmez camlar, run flat lastikler, gövde altı patlama koruması ve elektromanyetik darbe koruması gibi özellikler mevcut. Bunun yanı sıra güçlendirilmiş süspansiyon, sis perdesi sistemi, termal gece görüş sistemi, dahili telefon, gaz maskeleri, kör edici ışıklar, hipotermi ve ilk yardım kitleri de karşımıza çıkıyor.

    Hercules 6x6'nın fiyatı 225 bin dolardan başlayıp Military Edition versiyonunda 325 bin dolara kadar tırmanıyor. Elbette bu fiyatlar giriş seviyesinde yer alan motor için. Diğer motor seçenekleri ve opsiyonlar devreye girdiğinde yaklaşık 500 bin dolar fiyat etiketi görmek mümkün. 



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali faaliyete geçti

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi
    11 sa.
    Ford Transit'in elektrikli versiyonu E-Transit tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek
    15 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    bshaar387 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tam bir arap şeyhi arabası, alsınlar üstlerine aslan kaplan yatırıp fotoğraf çektirsinler.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    YesimCirakli 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir an elektrikli diye heyecan yaptım. :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cantuğ Ziyagil 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Koltuklar sıkıntılı duruyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bshaar387 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tam bir arap şeyhi arabası, alsınlar üstlerine aslan kaplan yatırıp fotoğraf çektirsinler.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 sa. 25 TL'lik oyun Epic Games'te ücretsiz olarak veriliyor 14 sa. Intel Xe grafikleri ilk kez sunuculara giriyor 15 sa. Spider-Man Remastered'ın PS4 vs PS5'teki grafik karşılaştırması 15 sa. Ford Transit'in elektrikli versiyonu E-Transit tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek 15 sa. Acer Nitro VG2 serisi oyuncu monitörleri ülkemizde satışa çıkıyor 16 sa. Apple Silicon tabanlı Mac sayısı artacak: İşte yaklaşan modeller 16 sa. 5nm Exynos 1080 tanıtıldı: Samsung'un yeni yıldızı 17 sa. Apple M1’in ilk test sonuçları sızdı: Core i9-9880H'ın %18.9 önünde 17 sa. Mindhunter, Fight Club ve Gone Girl gibi yapımların yönetmeni David Fincher, Netflix ile 4 yıllık sözleşme imzaladı 17 sa. Japonya, 2011 depremi sonrası kapattığı nükleer santralleri yeniden açmaya hazırlanıyor 17 sa. Yeni nesil 2021 Renault Kangoo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 18 sa. Assassin's Creed Valhalla, Odyssey'i ikiye katladı: Rekor çıkış performansı 18 sa. Yeni Mi Electric Scooter modelleri ülkemizde 18 sa. Mi 4K lazer projeksiyon cihazı ülkemizde satışa çıkıyor 18 sa. Xiaomi'nin 34 inç kavisli oyun monitörünün Türkiye fiyatı belli oldu 18 sa. iPad mini 6 geliyor: 8.5 inç ekran, A14 işlemci, USB-C bağlantı noktası 18 sa. Apple'ın çılgın işlemcisi | Intel'e veda etti 18 sa. Amiral gemisi katili Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro’nun Türkiye fiyatı açıklandı 19 sa. PS5'in merakla beklenen oyunu Demon's Souls Remake'in çıkış fragmanı paylaşıldı 19 sa. Covid-19’da Türkiye hızla kötüleşiyor: Kış gelmeden tablo kritikleşti 20 sa. GÖRÜNTÜLENEN Rezvani'nin 1300 beygirlik canavarı Hercules 6x6 ile tanışın Sonraki Müjde: Gelecek ay 7/24 EFT dönemi başlıyor! 21 sa. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan internet altyapısı hakkında şaşırtan açıklama 21 sa. Mortal Kombat'in yeni filmi Covid-19 salgını bitene kadar yayınlanmayacak 21 sa. TCL 10 Plus'ı denedik | Tasarımıyla öne çıkan telefon 21 sa. Realme 7 5G geliyor: Tanıtım tarihi resmileşti 22 sa. Mobil oyun Plague Inc'in, dünyayı salgından kurtarmaya çalıştığınız The Cure genişlemesi ücretsiz olarak yayınlandı 22 sa. Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali faaliyete geçti 22 sa. Leica Q2 Monochrom siyah-beyaz fotoğrafçılığa hitap ediyor 23 sa. KKTC'nin yerli otomobili Günsel Türkiye'ye geliyor 23 sa. Google Fotoğraflar'da ücretsiz fotoğraf depolama devri bitiyor 1 gün Yılın en iyi oyunlarının seçildiği The Game Awards'ın adayları haftaya açıklanacak; Cyberpunk 2077 aday olamıyor 1 gün BMW Motorrad, tasarımıyla dikkat çeken elektrikli motosikleti Definition CE 04'ü gösterdi 1 gün Ericsson, Türkiye'ye yapay zeka merkezi açıyor 1 gün Kartilaj dokusunun rejenerasyonunu sağlayan implant geliştirildi 1 gün BAE'nin dev Mars sondası, 9 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e varacak 1 gün Cyberpunk 2077 tekrar ertelenecek söylentisi yalanlandı 1 gün Zack Snyder, Justice League 2 planlarını çoktan yapmış 1 gün Call of Duty: Mobile'ın 12. sezonu başladı 1 gün Xbox başkanı Phil Spencer, Elden Ring'in Miyazaki'nin en iddialı oyunu olduğunu söylüyor 1 gün BiONtech aşı adayı Ocak ayında ülkemize gelebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Elden Ring'i Oynayan Phil Spencer, Miyazaki'nin En İddialı Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    🔥 Dolar 7,66 - Euro 9,05 - Altın 463 | 12 KASIM 🔥
    DH Forum
    Makyajlı Opel Insignia Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Xiaomi'nin 34 inç kavisli oyun monitörünün Türkiye fiyatı bell...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız