Rezvani'nin 1300 beygirlik canavarı Hercules 6x6 ile tanışın

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Geçtiğimiz yıllarda 'Tank' ile en ilginç SUV modellerden birini karşımıza çıkaran Rezvani, yeni canavarı Hercules 6x6 üzerindeki örtüyü sonunda kaldırdı. Farklı motor seçenekleriyle tercih edilebilen Hercules 6x6'nın gücü 1300 beygire kadar çıkıyor.

Jeep Gladiator temelleri üzerine inşa edilen Hercules 6x6'nın tasarımı önden bakıldığında Rezvani Tank ile oldukça benzer. Fakat B sütunundan itibaren 2438 mm uzunluğunda bir kasa ve dört arka tekerlek gibi bambaşka detaylar karşımıza çıkıyor. Tavana konumlandırılmış LED ışıklar, kasanın kenarlarındaki bronz renkli rollbar ve 37 inç offroad lastiklerle çevrili kişiselleştirilebilir jantlar da Hercules 6x6'nın tasarım detayları arasında.

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Hercules 6x6'nın dış tasarımı hayli farklı olsa da iç mekanı temel aldığı Jeep modeliyle oldukça benzer. 9 inç ekrana ve Apple CarPlay desteğine sahip Alpine bilgi-eğlence sistemi gibi farklılıklar da yok değil. Ayrıca müşteriler premium deri koltuklar ve süet tavan döşemesinin dahil olduğu Napa deri paketini de ekstra ücret karşılığı tercih edebiliyor.

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Rezvani Hercules 6x6'nın kaputu altında dört farklı seçenek söz konusu. Giriş seviyesinde 289 beygir güç ve 353 Nm tork üreten 3.6 litre Pentastar V6 ünite bulunuyor. Müşteriler ayrıca 260 beygir güç ve 600 Nm tork üreten 3.0 litre EcoDiesel V6 üniteyi de tercih edebiliyor. Daha fazla güç isteyenler için 507 beygirlik 6.4 litre HEMI V8 de seçenekler arasında.

Hercules 6x6'nın kalbindeki en güçlü seçenek ise yoğun bir modifikasyon sürecinden geçirilen süperşarjlı 7.0 litre V8 ünite. Yeni pistonlar ve eksantrik mili gibi güncellemelerden geçirilen motorun gücü 1318 beygire, tork değeri ise 1341 Nm'ye çıkarılmış. İlk üç seçenek 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor. 7.0 litrelik motorda ise Ram 1500 TRX kaynaklı 8 ileri otomatik şanzıman tek seçenek.

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Motor tercihi fark etmeksizin tüm Hercules 6x6 modellerinde sürücünün 6x2, 6x4 ve 6x6 sürüş modları arasında seçim yapmasını sağlayan bir sistem standart olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra Fox süspansiyonlar ve Dana 60 akslar da Hercules 6x6'nın özellikleri arasında.

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Military Edition versiyonu

Standart Hercules 6x6 size yeteri kadar ilgi çekici gelmediyse Military Edition versiyonu da mevcut. Adının hakkını veren bu versiyonda Kevlar zırh, kurşun geçirmez camlar, run flat lastikler, gövde altı patlama koruması ve elektromanyetik darbe koruması gibi özellikler mevcut. Bunun yanı sıra güçlendirilmiş süspansiyon, sis perdesi sistemi, termal gece görüş sistemi, dahili telefon, gaz maskeleri, kör edici ışıklar, hipotermi ve ilk yardım kitleri de karşımıza çıkıyor.

Hercules 6x6'nın fiyatı 225 bin dolardan başlayıp Military Edition versiyonunda 325 bin dolara kadar tırmanıyor. Elbette bu fiyatlar giriş seviyesinde yer alan motor için. Diğer motor seçenekleri ve opsiyonlar devreye girdiğinde yaklaşık 500 bin dolar fiyat etiketi görmek mümkün.

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