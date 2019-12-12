Rick and Morty 4. sezonun Netflix Türkiye’ye ekleneceği tarih

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Son yılların popüler çizgi dizilerinden Rick and Morty’nin yeni sezonu Netflix Türkiye’ye geliyor. Rick And Morty 4. Sezonun ilk yarısı 22 Aralık’ta platforma eklenecek.

Dizinin 4. sezonu 5’er bölümlük 2 parçaya ayrıldı. 15 Aralık tarihinde yayınlanacak 5. bölüm ile birlikte ilk yarısı tamamlanmış olacak ve ara verecek. Yeni sezonun ilk 5 bölümünü 22 Aralık tarihinde Netflix Türkiye’den izleyebileceğiz.

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Dizinin ikinci yarısının ne zaman yayınlanmaya başlanacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Muhtemelen bu sorunun yanıtını 15 Aralık’ta öğreneceğiz.