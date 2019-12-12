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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rick and Morty 4. sezonun Netflix Türkiye’ye ekleneceği tarih

    Son yılların en popüler çizgi dizisi Rick and Morty'nin yeni sezonu Netflix Türkiye'ye geliyor. Dizinin 4. sezonunun ilk yarısının platforma ekleneceği tarih belli oldu.
    9 sa.
    1,1b
    4
    3
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Rick and Morty 4. sezonun Netflix Türkiye’ye ekleneceği tarih
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    Son yılların popüler çizgi dizilerinden Rick and Morty’nin yeni sezonu Netflix Türkiye’ye geliyor. Rick And Morty 4. Sezonun ilk yarısı 22 Aralık’ta platforma eklenecek.

    Dizinin 4. sezonu 5’er bölümlük 2 parçaya ayrıldı. 15 Aralık tarihinde yayınlanacak 5. bölüm ile birlikte ilk yarısı tamamlanmış olacak ve ara verecek. Yeni sezonun ilk 5 bölümünü 22 Aralık tarihinde Netflix Türkiye’den izleyebileceğiz.

    Ayrıca Bkz. "Rise of Empires: Ottoman mini dizisi gelecek ay Netflix’e ekleniyor"

    Dizinin ikinci yarısının ne zaman yayınlanmaya başlanacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Muhtemelen bu sorunun yanıtını 15 Aralık’ta öğreneceğiz.



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    zaomss 9 sa. en beğenilen
    Netflix aboneliğimiz var yeni bölümleri internetten izliyoruz.... yayın hakları olmayan dizileri anlarım ama önceki sezonları olan dizilerin yeni bölümlerini sonradan eklemek nasıl birşey..
    Netflix aboneliğimiz var yeni bölümleri internetten izliyoruz.... yayın hakları olmayan dizileri anlarım ama önceki sezonları olan dizilerin yeni bölümlerini so...
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    KaleyDeskop 8 sa.
    sansürsüz küfürlü dublajı harikaydı.
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    zaomss 9 sa. en beğenilen
    Netflix aboneliğimiz var yeni bölümleri internetten izliyoruz.... yayın hakları olmayan dizileri anlarım ama önceki sezonları olan dizilerin yeni bölümlerini sonradan eklemek nasıl birşey..
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    Mevlütblog 9 sa. yeni yorumcu
    Hahahaahahah
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