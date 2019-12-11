Rise of Empires: Ottoman mini dizisi gelecek ay Netflix’e ekleniyor

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Geçen yıl sonlarına doğru hazırlıkları başlayan Netflix’in Osmanlı İmparatorluğu’nu konu alan 6 bölümlük mini dizisi Rise of Empires: Ottoman ya da bilinen adıyla Ottoman Rising gelecek ay itibariyle kütüphanedeki yerini alacak.

Rise of Empires: Ottoman neler sunuyor?

Çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilen dizinin yapımcılığını Kelly McPherson, Emre Sahin ve Sarah Wetherbee üstlendi. Senaryo ve yönetmenlik koltuğunda ise Emre Şahin var. Yapımcı firma ise Karga Seven Pictures.

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Mini dizi Fatih Sultan Mehmet ile imparatorluğun yükseliş dönemine girmesini konu ediniyor. Fatih Sultan Mehmet rolü ise Adı Efsane ve Muhafız dizilerinden hatırladığımız Cem Yiğit Üzümoğlu’na emanet edilmiş. Tuba Büyüküstün ise 3 bölümde Mara Hatun’u canlandıracak.

Rise of Empires: Ottoman dizisi Netflix ABD kütüphanesinde 24 Ocak itibariyle gösterime girecek. Türkiye’de de muhtemelen aynı tarihte dizi erişime açılacak. Bir ihtimal Mart ayında da yayınlanabilir.

https://twitter.com/seewhatsnext/status/1204808067889524736?s=21