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    Rise of Empires: Ottoman mini dizisi gelecek ay Netflix’e ekleniyor

    Cem Yiğit Üzümoğlu ve Tuba Büyüküstün gibi isimleri barındıran Netflix’in mini belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman gelecek ay itibariyle Netflix kütüphanesine eklenmiş olacak.
    1 gün
    3,8b
    6
    11
    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Rise of Empires: Ottoman mini dizisi gelecek ay Netflix’e ekleniyor
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    Geçen yıl sonlarına doğru hazırlıkları başlayan Netflix’in Osmanlı İmparatorluğu’nu konu alan 6 bölümlük mini dizisi Rise of Empires: Ottoman ya da bilinen adıyla Ottoman Rising gelecek ay itibariyle kütüphanedeki yerini alacak.

    Rise of Empires: Ottoman neler sunuyor?

    Çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilen dizinin yapımcılığını Kelly McPherson, Emre Sahin        ve Sarah Wetherbee üstlendi. Senaryo ve yönetmenlik koltuğunda ise Emre Şahin var. Yapımcı firma ise Karga Seven Pictures.

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    Mini dizi Fatih Sultan Mehmet ile imparatorluğun yükseliş dönemine girmesini konu ediniyor. Fatih Sultan Mehmet rolü ise Adı Efsane ve Muhafız dizilerinden hatırladığımız Cem Yiğit Üzümoğlu’na emanet edilmiş. Tuba Büyüküstün ise 3 bölümde Mara Hatun’u canlandıracak.

    Rise of Empires: Ottoman dizisi Netflix ABD kütüphanesinde 24 Ocak itibariyle gösterime girecek. Türkiye’de de muhtemelen aynı tarihte dizi erişime açılacak. Bir ihtimal Mart ayında da yayınlanabilir.



    https://twitter.com/seewhatsnext/status/1204808067889524736?s=21 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    CriTicaL 22 sa. en beğenilen
    Atalarımızın tarihini dizilerden değil kitaplardan öğrenin :)
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Scott Storch 12 sa.
    Haberin altında dönen konuşmalara bak, cehalet paçamızdan akıyor malesef...
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    logi666leboss 14 sa.
    Yunanlilar dizi sonrasi linc kampanyasi baslatirlar. Netflix yandi ki ne yandi. 😖
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    1BilimAdamı 17 sa.
    Zenci Atatürk'ten sonra değişik bir Fatih yaparlarsa hiç şaşırmayın
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    nicosia 18 sa.
    Bakalım Netflix, Türkiye sınırları içerisinde ne kadar cesurmuş. :))
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    gun 18 sa.
    Emre Şahin yaptıysa izlenir zira kendisi Discovery’de bir çok belgesel çeken çok sevdiğim bir yönetmen.



    Belgeselde zırt pırt Türkiye geçince sonuna bakıp Karga Seven ve Emre Şahin’i görmüştüm araştırmıştım.



    Türkiye’yi aşan bir ünü var merakla bekliyoruz.
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    TearsForFears 21 sa.
    Kenan imirzalıoğlunun olduğu dizi güzeldi ama bütçesi yüksek ve izlenmeler az olunca erken final yapmıştı. Bence devamı çekilse daha iyi olurdu. Oyuncuları iyiydi dizinin
    Yanıtla +1
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    mabovski 21 sa.
    Ver mehteri ver..
    Yanıtla +1
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    CriTicaL 22 sa. en beğenilen
    Atalarımızın tarihini dizilerden değil kitaplardan öğrenin :)
    Yanıtla +16
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    smart1978 22 sa.
    Eglence de olsa film de olsa objektiflik icin su dizi ile beraber izlenmelidir :
    imdb.com/...
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    Rachsuchtig 1 gün
    Iyi oldu yoksa atalarımızin tarihini öğrenemedik. Ocakta öğreneceğiz
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