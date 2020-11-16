Rick and Morty'nin 7. sezonu için çalışmalar çoktan başlamış

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2013 yılında Adult Swim kanalında yayın hayatına başlayan son dönemin popüler ve başarılı animasyon serilerinden Rick and Morty'nin yaratıcısı Dan Harmon, serinin geleceği hakkında konuştu.

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Birkaç ay önce dördüncü sezonunun ikinci kısmı yayınlanan Rick and Morty dizisinin şu anda beşinci sezonu üzerinde çalışıldığı biliniyor ancak Dan Harmon daha uzak gelecekten bahsetti. Dan Harmon'ın söylediğine göre dizinin yedinci sezonu için de çalışmalar çoktan başlamış.

Dan Harmon geçtiğimiz haftalarda pandemi döneminde evde kalmanın Rick and Morty'e iyi geldiğini söylemişti. Hem yeni sezonu fazla beklemeyeceğimizi hem de daha başarılı olacağına inandığını söylemişti. Ayrıca yeni sezonda ve ileride Space Beth karakterini görmeye devam edeceğimizi de eklemişti.

Rick and Morty'nin beşinci sezonu ile ilgili şu an için ne yazık ki hiçbir şey bilinmiyor ancak yakın zamanda en azından bir tarih paylaşılması bekleniyor. Dizinin yayınlanan ilk dört sezonunu şu anda Netflix'te bulabilirsiniz.

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