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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sylvester Stallone, The Suicide Squad 2 filminin kadrosuna katıldı

    Dünyanın en popüler oyuncularından biri olan Sylvester Stallone, DC'nin yeni döneminde vizyona girecek olan The Suicide Squad filminin kadrosuna katıldı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sylvester Stallone, The Suicide Squad 2 filminin kadrosuna katıldı

    Şu anda yapım aşamasında olan, DC çizgi romanlarında önemli bir yeri olan ancak ne yazık ki sinema tarafına başarılı bir şekilde aktarılamayan Suicide Squad serisinin ikinci filminin kadrosuna önemli bir oyuncu katıldı.

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    Rocky serisi ile efsaneleşen yakın zamanda da Creed ve The Expendables gibi serilerde rol alan Sylvester Stallone, şu sıralar yapım aşamasında olan The Suicide Squad 2'nin kadrosuna katıldı. Aslında oyuncu daha önceden kadroya katılmıştı ancak James Gunn, filmde Sylvester Stallone'un bulunduğunu onayladı. İkili daha önce Guardians of The Galaxy filminde birlikte çalışmıştı.

    The Suicide Squad filminin ikincisi bir devam filmi olmayacak, neredeyse hepsi değişmiş olan yepyeni karakterler ile serinin yeniden başlatıldığı bir film olacak. Oyuncu kadrosu da bir hayli geniş. The Suicide Squad'ın vizyon tarihi 6 Ağustos 2021. Senaristliğini ve yönetmenliğini James Gunn üstleniyor. 

    Oyuncu kadrosunda ise Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Viola Davis, Jai Courtney, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, Mayling Ng, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, Storm Reid, Taika Waititi, Joaquín Cosío ve Juan Diego Botto bulunuyor.



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    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    14 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ee kimi canlandıracak? Ne olarak görecez?
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    Lirikal Militan 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dc evrenini ne kadar kötü yonetebiliriz diye uğraşıyorlar sanırım. Her devam filmini sıfırdan alip evreni yeniden yaratip duracaklar galiba.
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