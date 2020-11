Sylvester Stallone, The Suicide Squad 2 filminin kadrosuna katıldı

Şu anda yapım aşamasında olan, DC çizgi romanlarında önemli bir yeri olan ancak ne yazık ki sinema tarafına başarılı bir şekilde aktarılamayan Suicide Squad serisinin ikinci filminin kadrosuna önemli bir oyuncu katıldı.

İlginizi Çekebilir

James Gunn Suicide Squad 3'ün büyük bir ihtimalle gerçekleşeceğini söyledi

Ayrıca Bkz. "Black Panther 2'de CGI ile yaratılmış Chadwick Boseman olmayacak"

Rocky serisi ile efsaneleşen yakın zamanda da Creed ve The Expendables gibi serilerde rol alan Sylvester Stallone, şu sıralar yapım aşamasında olan The Suicide Squad 2'nin kadrosuna katıldı. Aslında oyuncu daha önceden kadroya katılmıştı ancak James Gunn, filmde Sylvester Stallone'un bulunduğunu onayladı. İkili daha önce Guardians of The Galaxy filminde birlikte çalışmıştı.

The Suicide Squad filminin ikincisi bir devam filmi olmayacak, neredeyse hepsi değişmiş olan yepyeni karakterler ile serinin yeniden başlatıldığı bir film olacak. Oyuncu kadrosu da bir hayli geniş. The Suicide Squad'ın vizyon tarihi 6 Ağustos 2021. Senaristliğini ve yönetmenliğini James Gunn üstleniyor.

Oyuncu kadrosunda ise Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Viola Davis, Jai Courtney, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, Mayling Ng, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, Storm Reid, Taika Waititi, Joaquín Cosío ve Juan Diego Botto bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.