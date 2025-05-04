Ridley Scott yeni filmi The Dog Stars'ın çekimlerine başladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Ridley Scott, ilerlemiş yaşına rağmen Hollywood'un en üretken yönetmenlerinden biri olmaya devam ediyor. Son olarak Gladiator 2'ye imza atan yönetmen, kısa bir aranın ardından setlere geri döndü ve The Dog Stars adını taşıyan yeni filminin çekimlerine başladı.

Film için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da daha önce gelen haberler The Dog Stars'ın bu yıl sinemaseverlerle buluşabileceğini gösteriyor.

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The Dog Stars, Kıyamet Sonrası Bir Dünyada Geçiyor

Euphoria dizisiyle çıkış yapan Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Jacob Elordi'ye Margaret Qualley, Josh Brolin ve Guy Pearce eşlik ediyor. Peter Heller'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Dog Stars'ın senaryosunu Mark L. Smith (The Revenant, American Primeval) yazdı.

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