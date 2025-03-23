Ridley Scott'ın yeni filmi The Dog Stars bu yıl sinemaseverlerle buluşabilir

Ridley Scott, The Dog Stars adını taşıyan yeni filminin çekimlerine nisan ayında başlayacak. Normalde The Dog Stars gibi 100 milyon dolar bütçeyle çekilen büyük bir yapımın aynı yıl bitirilip vizyona sokulması pek rastlanan bir durum değil. Ancak Ridley Scott bu konuda istisnai yönetmenlerden biri. Kendisi daha önce de benzer büyüklükte yapımları birkaç ay gibi kısa bir sürede vizyona çıkmaya hazır hâle getirmişti. Yönetmenin şimdi aynısını The Dog Stars için de yapacağı söyleniyor. Henüz resmi bir vizyon tarihi açıklanmamış olsa da filmin bu yıl bitmeden gösterime gireceği belirtiliyor.
The Dog Stars, Post-Apokaliptik Bir Dünyada Geçiyor
Euphoria dizisiyle çıkış yapan Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bir bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Elordi, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Jacob Elordi'ye Margaret Qualley, Josh Brolin ve Guy Pearce eşlik ediyor. Peter Heller'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Dog Stars'ın senaryosunu Mark L. Smith (The Revenant, American Primeval) yazdı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!